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Подруга нападающего итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду Джорджина Родригес столкнулась с жесткой критикой в свой адрес после того, как нарушила карантин и отправилась в торговый центр за покупками, пишет Corriere dello Sport.
Cristiano Ronaldo ir Georgina Rodriguez
Cristiano Ronaldo ir Georgina Rodriguez
© Instagram

По мнению фанатов Криша, она подвергает риску здоровье 35-летней португальской суперзвезды.

Роналду с детьми, Джорджиной и другими членами семьи пребывают в самоизоляции в особняке футболиста в городе Фуншал после того, как у двух игроков "Ювентуса" - Даниэле Ругани и Блеза Матюиди - был обнаружен коронавирус.

Однако Родригес нарушила рекомендацию властей Португалии, которые советовали жителям выходить из дома только за необходимыми покупками, и была замечена в магазине одежды в одном из местных торговых центров.

СМИ отмечают, что девушка не только несерьезно относится к здоровью форварда, но и рискует передать вирус другим, если Роналду уже его подхватил.

Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь.

NEWSru.com
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