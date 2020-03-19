По мнению фанатов Криша, она подвергает риску здоровье 35-летней португальской суперзвезды.
Роналду с детьми, Джорджиной и другими членами семьи пребывают в самоизоляции в особняке футболиста в городе Фуншал после того, как у двух игроков "Ювентуса" - Даниэле Ругани и Блеза Матюиди - был обнаружен коронавирус.
Однако Родригес нарушила рекомендацию властей Португалии, которые советовали жителям выходить из дома только за необходимыми покупками, и была замечена в магазине одежды в одном из местных торговых центров.
Georgina Rodriguez causes outrage with #Coronavirus retail therapy - tells followers to keep safe and stay in doors then hits the shops (while Cristiano is at home in quarantine) https://t.co/n6Yu4BzCY6 #COVID2019 #Juventus #SerieA #Coronavirus— AS English (@English_AS) March 18, 2020
СМИ отмечают, что девушка не только несерьезно относится к здоровью форварда, но и рискует передать вирус другим, если Роналду уже его подхватил.
Джорджина и Криштиану встречаются с 2016 года. В 2017 году у них родилась дочь.
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