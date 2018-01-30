Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на официальный сайт заокеанского Минфина, среди фигурантов оказались владельцы клубов Российской футбольной премьер-лиги - бизнесмены Сергей Галицкий ("Краснодар") и Леонид Федун ("Спартак").

Также в списке фигурируют председатель правления генерального спонсора питерского "Зенита" ПАО "Газпром" Алексей Миллер и руководитель московского "Торпедо" Роман Авдеев.

Под возможные санкции также могут попасть бизнесмен Алишер Усманов, которому принадлежит 30% акций лондонского "Арсенала", и владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович.

Министерство финансов США представило так называемый кремлевский доклад конгрессу в рамках закона о санкциях в отношении РФ. В список российских чиновников, политиков и бизнесменов, связанных, по данным Вашингтона, с российскими властями и лично с президентом РФ Владимиром Путиным, попали 210 человек. Среди них 96 олигархов, имеющих состояние более миллиарда долларов.

В Минфине особо отмечают, что список не является санкционным, никакие ограничения против его фигурантов автоматически не вводятся. Однако эксперты считают, что упоминание в нем может осложнить ведение бизнеса для фигурантов. В частности, новые меры, которые вводит Вашингтон, грозят урезать доступ этих лиц к операциям с зарубежными финансовыми институтами.