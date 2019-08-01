На видео (краткий обзор матча из можно отчетливо увидеть с 2:07).
Как выяснилось, наушники с микрофонами использовались не для того, чтобы получать указания от тренера, а для телетрансляции. Прямо во время игры с четырьмя игроками сборной MLS связывались представители канала Fox Sports. Похоже, это следующий этап развития ТВ-трансляций, когда мы не просто видим игроков и их статистику на поле, но и можем узнать об ощущениях прямо во время игры.
Интересно, что, например, правила FIFA говорят, что игрокам, включая запасных/замененных и удаленных, не разрешается надевать или использовать любые виды электронного или коммуникационного оборудования (кроме тех случаев, когда позволено применение электронных систем отслеживания эффективности игроков).
Почему звезды MLS играли с "Атлетико" в наушниках
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