Плющенко припомнил Авербуху обвинения в трусости перед олимпийским выступлением одиночников на Играх-2014 в Сочи. Тогда Евгений снялся с соревнований непосредственно перед их началом, завоевав перед этим золото в командном турнире.

"Во время Олимпиады в Сочи Авербух и его команда говорили по телевидению: мол, Плющенко снялся с соревнований, всех подвел. Хотя Авербух знал, какую тяжелую операцию я перенес", — заявил фигурист "Комсомольской правде".

Плющенко напомнил, что за полгода до Олимпиады в Сочи у него был назначен тур по стране. И у Авербуха параллельно был тур в эти же даты. При этом 25 шоу Плющенко продались с аншлагами, тогда как билеты на представление конкурента, по словам Евгения, не продавались.

"Чтобы переманить людей на свою сторону и показать, какой я негодяй, они начали кричать, что никакой операции у меня не было, что я снялся с Олимпиады, побоявшись соперников. Кого мне бояться, тем более в Сочи? Смешно! Если бы не сломался шуруп в спине, думаю, я был бы в тройке", — заявил Плющенко.

"Авербух начал кричать: мол, теперь Плющенко поедет в тур зарабатывать деньги. За такие слова надо сажать на муравейник. Но мы цивилизованные люди. Меня сразу после Олимпиады прооперировали, я не поехал в тур. Это была просто травля, чтобы люди были дезинформированы. Говорят, что шоу-бизнес гнилой, но, как оказалось, есть люди с гнильцой и в спорте", — резюмировал фигурист.