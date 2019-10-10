Петр Чех стал хоккеистом

После окончания футбольной карьеры этим летом Чех занимает должности технического и спортивного советника «Челси», но одновременно решил попробовать себя в новом виде спорта, официально присоединившись к команде, выступающей на четвертой ступени британской пирамиды хоккейных лиг.
«Я очень рад возможности играть за „Феникс“ и получить игровой опыт. Надеюсь, что смогу помочь молодой команде достичь целей на сезон и попытаюсь выиграть как можно больше матчей, когда у меня появится возможность выйти на лед.
После 20 лет в профессиональном футболе будет замечательным опытом попробовать себя в игре, которую я так любил в детстве», — рассказал Чех официальному сайту команды.
Глава УЕФА пояснил, почему Россию и Украину разводят по разным группам
УЕФА разводит российскую и украинскую сборные по...
В Швеции установили прижизненный памятник футболисту Златану Ибрагимовичу
Во вторник в шведском городе Мальме был официально...
Футболистов бельгийской команды отстранили от тренировок за секс на клубной базе (1)
Футболисты бельгийского клуба "Эспойр Майнройс" стали...
ФОТО: россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту (9)
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене одержала...
TOP новостей
Кого новые налоги коснутся в первую очередь: некоторые жители Литвы могут быть спокойны (14)
"Общую картину я охарактеризовал бы так: новый налог на...
От "Доживем до понедельника" до "Ждать и надеяться": учитель английского рассказал, почему педагоги теряют авторитет в обществе #шестой урок: тест на знание английского "Хиаюа"
Для того чтобы быть преподавателем, сегодня мало просто...
Жители Литвы стареют и умирают: вскоре потребуется 0,5 млн. иммигрантов (38)
Литовское общество стареет, рождаемость падает, а если...
В Литве с самого утра будет идти сильный дождь
В четверг днем придут дождевые облака, пойдет дождь, без...