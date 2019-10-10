Петр Чех стал хоккеистом

Легендарный футбольный голкипер лондонских «Арсенала» и «Челси» Петр Чех теперь будет защищать ворота хоккейной команды четвертого дивизиона Британии «Гилфорд Феникс», пишет eurosport.
Petras Čechas
© Reuters / Scanpix

После окончания футбольной карьеры этим летом Чех занимает должности технического и спортивного советника «Челси», но одновременно решил попробовать себя в новом виде спорта, официально присоединившись к команде, выступающей на четвертой ступени британской пирамиды хоккейных лиг.

«Я очень рад возможности играть за „Феникс“ и получить игровой опыт. Надеюсь, что смогу помочь молодой команде достичь целей на сезон и попытаюсь выиграть как можно больше матчей, когда у меня появится возможность выйти на лед.

После 20 лет в профессиональном футболе будет замечательным опытом попробовать себя в игре, которую я так любил в детстве», — рассказал Чех официальному сайту команды.

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