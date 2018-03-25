Первую гонку сезона "Формулы-1" выиграл Феттель на "Феррари"

Накануне победителем квалификации стал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". В гонке он лидировал до первой волны пит-стопов. Хэмилтон выехал из пит-стопа вторым, после Феттеля, но вернуться на первую позицию больше не сумел.
Немец на старте был третьим, а опередил Хэмилтона и Райкконена за счет остановки в боксах во время автомобиля безопасности. Возглавив пелотон, пилот "Феррари" не допустил ошибок, тогда как реальных атак со стороны Хэмилтона так и не последовало.
Немец второй год подряд выиграл гонку в Мельбуне (всего на Гран-при Австралии у него теперь три победы). Феттель одержал 48-ю победу в карьере и в сотый раз попал на подиум.
На финише гонки Хэмилтон отстал от Феттеля на 5 секунд и занял второе место. На подиуме оказались сразу две "Феррари": тройку призеров замкнул финн Кими Райкконен, устоявший под напором австралийца Даниэля Риккардо из "Ред Булл".
В топ-6 также попали Фернандо Алонсо ("Макларен") и Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Пилоты "Хаасы" Ромен Грожан и Кевин Магнуссен были в группе лидеров, но сошли из-за проблем после пит-стопов.
Неудачным получился дебют российского пилота Сергея Сироткина в "Формуле-1" — гонщик "Уильямса" в квалификации показал 19-й результат, а в гонке сошел на 7-м круге из-за поломки тормозов.
Второй этап состоится 8 апреля в Бахрейне.
Гран-при Австралии. Альберт-парк, Мельбурн
Гонка
1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 58 кругов
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +5,036 сек
3. Кими Райкконен ("Феррари") +6,309
4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +7,069
5. Фернандо Алонсо ("Макларен") +27,886
6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +28,945
7. Нико Хюлькенберг ("Рено") +32,671
8. Валттери Боттас ("Мерседес") +34,339
9. Стоффель Вандорн ("Макларен") +34,921
10. Карлос Сайнс-младший ("Рено") +45,722
11. Серхио Перес ("Форс-Индия") +46,817
12. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +60,278
13. Шарль Леклер ("Заубер") +75,759
14. Ланс Стролл ("Уильямс") +78,288
15. Брендон Хартли ("Торо Россо") +1 круг
Сходы
Ромен Грожан ("Хаас")
Кевин Магнуссен ("Хаас")
Пьер Гасли ("Торо Россо")
Маркус Эрикссон ("Заубер")
Сергей Сироткин ("Уильямс")
* * *
Личный зачет
Себастьян Феттель — 25 очков
Льюис Хэмилтон — 18
Кими Райкконен — 15
Даниэль Риккардо — 12
Фернандо Алонсо — 10
Макс Ферстаппен — 8
Нико Хюлькенберг — 6
Валттери Боттас — 4
Стоффель Вандорн — 2
Карлос Сайнс-младший — 1
Кубок конструкторов
"Феррари" — 40 очков
"Мерседес" — 22
"Ред Булл" — 20
"Макларен" — 12
"Рено" — 7
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