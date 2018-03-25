Первую гонку сезона "Формулы-1" выиграл Феттель на "Феррари"

Накануне победителем квалификации стал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон на "Мерседесе". В гонке он лидировал до первой волны пит-стопов. Хэмилтон выехал из пит-стопа вторым, после Феттеля, но вернуться на первую позицию больше не сумел.

Немец на старте был третьим, а опередил Хэмилтона и Райкконена за счет остановки в боксах во время автомобиля безопасности. Возглавив пелотон, пилот "Феррари" не допустил ошибок, тогда как реальных атак со стороны Хэмилтона так и не последовало.

Немец второй год подряд выиграл гонку в Мельбуне (всего на Гран-при Австралии у него теперь три победы). Феттель одержал 48-ю победу в карьере и в сотый раз попал на подиум.

На финише гонки Хэмилтон отстал от Феттеля на 5 секунд и занял второе место. На подиуме оказались сразу две "Феррари": тройку призеров замкнул финн Кими Райкконен, устоявший под напором австралийца Даниэля Риккардо из "Ред Булл".

В топ-6 также попали Фернандо Алонсо ("Макларен") и Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Пилоты "Хаасы" Ромен Грожан и Кевин Магнуссен были в группе лидеров, но сошли из-за проблем после пит-стопов.

Неудачным получился дебют российского пилота Сергея Сироткина в "Формуле-1" — гонщик "Уильямса" в квалификации показал 19-й результат, а в гонке сошел на 7-м круге из-за поломки тормозов.

Второй этап состоится 8 апреля в Бахрейне.

Гран-при Австралии. Альберт-парк, Мельбурн

Гонка

1. Себастьян Феттель ("Феррари") — 58 кругов

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +5,036 сек

3. Кими Райкконен ("Феррари") +6,309

4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +7,069

5. Фернандо Алонсо ("Макларен") +27,886

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +28,945

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") +32,671

8. Валттери Боттас ("Мерседес") +34,339

9. Стоффель Вандорн ("Макларен") +34,921

10. Карлос Сайнс-младший ("Рено") +45,722

11. Серхио Перес ("Форс-Индия") +46,817

12. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +60,278

13. Шарль Леклер ("Заубер") +75,759

14. Ланс Стролл ("Уильямс") +78,288

15. Брендон Хартли ("Торо Россо") +1 круг

Сходы

Ромен Грожан ("Хаас")

Кевин Магнуссен ("Хаас")

Пьер Гасли ("Торо Россо")

Маркус Эрикссон ("Заубер")

Сергей Сироткин ("Уильямс")

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Личный зачет

Себастьян Феттель — 25 очков

Льюис Хэмилтон — 18

Кими Райкконен — 15

Даниэль Риккардо — 12

Фернандо Алонсо — 10

Макс Ферстаппен — 8

Нико Хюлькенберг — 6

Валттери Боттас — 4

Стоффель Вандорн — 2

Карлос Сайнс-младший — 1

Кубок конструкторов

"Феррари" — 40 очков

"Мерседес" — 22

"Ред Булл" — 20

"Макларен" — 12

"Рено" — 7