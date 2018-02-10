Шведская лыжница Калла победила в скиатлоне на дистанции 15 км с результатом 40 минут 44,9 секунды. Российская спортсменка Наталья Непряева заняла восьмое место.
© AFP/Scanpix

Первую золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане завоевала шведская лыжница Карлотта Калла. В субботу, 9 февраля, 30-летняя Калла финишировала первой на 15-километровой дистанции в скиатлоне (7,5 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем), показав результат 40 минут 44,9 секунды.

Серебро досталось норвежке Марит Бьорген (+7,8 секунды), а бронза - Кристе Пармакоски из Финляндии (+10,1 секунды). Российская спортсменка Наталья Непряева заняла восьмое место, Анастасия Седова - 12-е, Юлия Белорукова - 18-е, Алиса Жамбалова - 21-е. Среди немецких лыжниц лучший результат показала Виктория Карл (Victoria Carl), заняв 20-е место.

Третье золото

Триумф на скиатлоне в Пхёнчхане принес Калле уже третье по счету олимпийское золото. Первые две медали высшей пробы шведка получила за победу в гонке 10 км свободным стилем в Ванкувере в 2010 году и в эстафетной гонке 4х5 км в Сочи в 2014 году.

Торжественное открытие Олимпийских игр в Пхёнчхане состоялось 9 февраля. Олимпиада продлится 16 дней, на ней будут разыграны 102 комплекта медалей.

Deutsche Welle
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