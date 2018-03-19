Первое в сезоне поражение Федерера — от дель Потро

В начале марта стало известно, что занимающий в рейтинге АТР

испанец Рафаэль Надаль снялся с "Мастерсов" в Индиан-Уэллсе и Майами. Это означало, что действующему чемпиону Индиан-Уэллса Федереру требовалось дойти до полуфинала, чтобы сохранить за собой первую строку в рейтинге. С этой задачей швейцарец справился, но взять титул в рекордный, шестой раз не сумел.

По ходу турнира в Индиан-Уэллсе Федерер после победы над французом Жереми Шарди (7:5, 6:4) добрался до рубежа в 60 побед за карьеру на этом турнире. Ранее подобное Роджеру удавалось на "Ролан Гаррос" (65 побед), в Базеле (66), на US Open (82), "Уимблдоне" (91) и Australian Open (94).

В полуфинале против 21-летнего хорвата Борны Чорича (36-й в рейтинге) Федереру пришлось очень трудно. В первом сете швейцарец уступил 5:7, а по ходу второго и третьего проигрывал с брейками. Во втором сете Федерер выиграл все геймы со счета 2:4, а в решающем теннисисты дважды обменивались брейками, прежде чем пятикратный чемпион Индиан-Уэллса выиграл 11 последних очков встречи, итог — 5:7, 6:4, 6:4.

Выходом в финал 36-летний швейцарец установил личный рекорд, выиграв 17 первых матчей сезона. Ранее лучшее начало сезона удалось Федереру в 2006-м, когда первое поражение он потерпел в 17-м матче.

В финале калифорнийского "Мастерса" Федерер сыграл в четвертый раз подряд (турнир-2016 пропустил), но в этот раз остался без титула — дорогу ему перешел аргентинец Хуан Мартин дель Потро (6-й посев), который двумя неделями ранее выиграл турнир в мексиканском Акапулько. 29-летний аргентинец, во втором сете не реализовавший матчбол, в десятом гейме третьего отыграл три матчбола и нанес Федереру первое поражение в сезоне — 6:4, 6:7, 7:6. Счет личных встреч стал 18-7 в пользу Федерера.

Для дель Потро этот титул стал 22-м в карьере, вторым подряд и первым — серии "Мастерс". Своего самого крупного успеха в карьере аргентинец добился в 2008 году, когда стал чемпионом US Open (в финале обыграл именно Федерера).

Роджер Федерер упустил шанс стать первым шестикратным чемпионом Индиан-Уэллса (у него и Новака Джоковича — по 5 титулов), но выдал лучшее начало сезона в карьере (17 побед при одном поражении) и сохранил за собой первую строку в рейтинге — его перевес над Надалем составляет около 300 очков. В топ-5 изменений не произошло: третий — хорват Марин Чилич, четвертый — болгарин Григор Димитров, пятый — Александр Зверев из Германии.

Хуан Мартин дель Потро поднялся на две позиции и стал шестой ракеткой мира. Француз Люка Пуй дебютировал в топ-10, вытеснив оттуда американца Джека Сока. В топ-25 дебютировал четвертьфиналист Индиан-Уэллса южнокореец Хен Чон и вернулся полуфиналист ИУ-2018 канадец Милош Раонич. Другой полуфиналист Чорич из конца топ-50 приблизился к топ-35. Швейцарец Стэн Вавринка и японец Кеи Нисикори, уже выпали из топ-20 и топ-30 соответственно. Британец Энди Маррей остался 29-м.

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис в новом рейтинге отступил на одну строку и теперь 190-й. Последний раз 29-летний игрок выходил на корт в коце февраля, когда преодолел квалификацию турнира в Дубае, но в первом круге проиграл французу Пую. В основной сетке на турнирах АТР Гулбис не побеждал с US Open-2017.

Рейтинг ATP на 19 марта

1 (1) Роджер Федерер (Швейцария) — 9660 очков

2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) — 9370

3 (3) Марин Чилич (Хорватия) — 4905

4 (4) Григор Димитров (Болгария) — 4600

5 (5) Александр Зверев (Германия) — 4505

6 (8) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 4155

7 (6) Доминик Тим (Австрия) — 3675

8 (9) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3235

9 (7) Давид Гоффен (Бельгия) — 3190

10 (12) Люка Пуй (Франция) — 2420

12 (13) Новак Джокович (Сербия) — 2300

…21 (11) Стэн Вавринка (Швейцария) — 1875

…29 (29) Энди Маррей (Великобритания) — 1450

…33 (25) Кеи Нисикори (Япония) — 1415

…189 (190) Эрнест Гулбис (Латвия) — 296