Первая ракетка мира Надаль не доиграл четвертьфинал AusOpen из-за травмы

Рафаэль Надаль становился чемпионом AusOpen в 2009 году, а еше трижды доходил в Мельбурне до финала, в том числе и в прошлом сезоне, когда в решающем матче уступил швейцарцу Роджеру Федереру. На нынешнем "Шлеме" испанец одержал четыре победы, и выходом в четвертьфинал гарантировал себе сохранение первой строки в рейтинге АТР по итогам турнира.

В 1/4 финала Надаль играл с шестым "сеяным" Чиличем. Стартовый сет остался за испанцем (6:3), второй — за хорватом (6:3), третий — вновь за Рафой на тай-брейке (7:5), четвертый — за Марином (6:2). По ходу четвертого сета 31-летний испанец вызывал на корт врача, а в пятой партии при 2:0 в пользу Чилича Надаль отказался от продолжения борьбы из-за травмы бедра.

За 264 матча на "Шлемах" Надаль не доиграл до конца лишь второй поединок — после четвертьфинала Australian Open-2010 против Энди Маррея.

29-летний Чилич — чемпион Открытого чемпионата США 2014 года — вышел в свой пятый полуфинал на "Шлемах" и второй — в Мельбурне (2010). Его следующим соперником будет британец Кайл Эдмунд, который выбил третьего "сеяного" болгарина Григора Димитрова.

Эдмунд впервые в карьере добрался до полуфинала. Это же относится и к бельгийке Элизе Мертенс в женском турнире. 37-я ракетка мира на дебютном для себя AusOpen в четвертьфинале уверенно обыграла украинку Элину Свитолину, занимающую в рейтинге четвертое место.

1/4 финала

Мужчины

Марин Чилич (Хорватия) — Рафаэль Надаль (Испания) — 3:6 6:3 6:7 6:2 2:0, отказ

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4 3:6 6:3 6:4

Теннис Сандгрен (США) — Хен Чон (Южная Корея) — 24 января

Томаш Бердых (Чехия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 24 января

Женщины

Каролин Возняцки (Дания) — Карла Суарес-Наварро (Испания) — 6:0…

Элиза Мертенс (Бельгия) — Элина Свитолина (Украина) — 6:4 6:0

Ангелик Кербер (Германия) — Мэдисон Киз (США) — 24 января

Симона Халеп (Румыния) — Каролина Плишкова (Чехия) — 24 января