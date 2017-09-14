Париж и Лос-Анджелес официально утверждены хозяевами ближайших Олимпиад

После того, как свои заявки на проведение Олимпиады в 2024 году отозвали Гамбург, Будапешт, Харьков и Бостон, в списке претендентов остались лишь Париж и Лос-Анджелес.
Сейчас же на сессии МОК впервые в истории не было как таковых выборов олимпийской столицы. Еще в июле на внеочередной сессии Париж, Лос-Анджелес и МОК подписали трехстороннее соглашение. В столице Перу это соглашение было формально заверено — члены МОК проголосовали простым поднятием рук, пишет "Спорт-Экспресс".
После голосования глава МОК Томас Бах высказал мнение, что решение о выборе Парижа и Лос-Анджелеса местами проведения Игр 2024 и 2028 годов, соответственно, является беспроигрышной ситуаций как для городов, так и для МОК, передает ТАСС.
"Поздравляем Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028, это историческое двойное распределение. Это беспроигрышная ситуация для города Парижа, города Лос-Анджелеса и МОК. Трудно представить себе что-то лучше. Обеспечение стабильности Олимпийских игр для спортсменов всего мира на следующие 11 лет — это нечто экстраординарное. Оба города с большим энтузиазмом относятся к Играм и фантастически продвигают олимпийский дух", — сказал Бах.
Париж и Лос-Анджелес будут принимать летние Олимпийские игры в третий раз. Французская столица была столицей Игр в 1900 и 1924 годах, а американский Лос-Анджелес — в 1932 и 1984 годах.
Летняя Олимпиада 2020 года пройдет в Токио (Япония). Ближайшие зимние Олимпиады примут южнокорейский Пхенчхан (2018) и китайский Пекин (2022).
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