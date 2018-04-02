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Памятник коррупции и долгостроя
Строительство стадиона "Санкт-Петербург", самой северной арены чемпионата мира по футболу и новой базы футбольного клуба "Зенит", продлилось 11 лет и сопровождалось огромным количеством слухов и скандалов. Смерть и посадки подрядчиков, космическое удорожание сметы, история с северо-корейскими рабами, постройка моста "в подарок от народа", текущий купол, невыезжающее поле…
© Sputknik/Scanpix


При этом эксперты признают, стадион получился самого высокого уровня. О том, как все было, порталу Delfi рассказал главный редактор крупнейшей петербургской интернет-газеты fontanka.ru Михаил Гончаров.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Проведение мундиаля запланировано на 12 стадионах 11 городов страны. Самый большой из них — "Лужники" (81 000) в Москве. Второй по величине — в северной столице (67 800). Пока официального названия у стадиона нет. До чемпионата это будет арена "Санкт-Петербург", а после судьбу его имени решат народным голосованием или путем тендера среди коммерческих компаний, которые хотели бы, чтобы их бренд фигурировал в названии. Например, "Арена Газпром".

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Памятник коррупции и долгостроя
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