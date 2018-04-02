

При этом эксперты признают, стадион получился самого высокого уровня. О том, как все было, порталу Delfi рассказал главный редактор крупнейшей петербургской интернет-газеты fontanka.ru Михаил Гончаров.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Проведение мундиаля запланировано на 12 стадионах 11 городов страны. Самый большой из них — "Лужники" (81 000) в Москве. Второй по величине — в северной столице (67 800). Пока официального названия у стадиона нет. До чемпионата это будет арена "Санкт-Петербург", а после судьбу его имени решат народным голосованием или путем тендера среди коммерческих компаний, которые хотели бы, чтобы их бренд фигурировал в названии. Например, "Арена Газпром".