"Личные награды и призы — все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное.
В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. Мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды.
Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживал. Уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию.
Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна", — написал Овечкин у себя в Instagram.
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