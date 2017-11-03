Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин объявил о создании общественного движения под названием Putin Team ("Команда Путина") в поддержку президента России.
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"Личные награды и призы — все это здорово, но в хоккее, как и в любом деле, для победы важнее команда. Только команда способна переломить ход игры, сделать невозможное.

В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putin’s team, то есть команда Путина. Мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды.

Я никогда не скрывал своего отношения к нашему президенту, всегда открыто его поддерживал. Уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много. Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию.

Сегодня я хочу объявить о том, что создаю общественное движение под названием Putin Team. Быть частью такой команды — для меня гордость, это похоже на ощущение, когда ты надеваешь майку сборной России, зная, что за тебя болеет вся страна", — написал Овечкин у себя в Instagram.

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