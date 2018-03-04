Овечкин шестым в истории НХЛ девять раз забросил 40 шайб за сезон

Овечкин достиг отметки в 40 шайб за сезон девятый раз, став шестым игроком в истории лиги, кому это удалось.
Российский хоккеист обошел Фила Эспозито, Люка Робитайла, Бобби и Бретта Халла и сравнялся с Майком Гартнером и Майком Босси. Впереди только три игрока — Уэйн Гретцки (12 сезонов), Марио Лемье и Марсель Дионн (по 10).
Партнер Овечкина по "Кэпиталз" Евгений Кузнецов набрал против "Торонто" 3 (1+2) очка, всего у него 64 очка в 65 играх сезона.
Матч в Вашингтоне Stadium Series собрал 29 516 зрителей. В списке бомбардиров сезона Овечкин занимает 10-е место — 72 (40+32) очка в 65 играх.
В другом матче дня "Тампа" одержала победу над "Филадельфией" (7:6 бул). Нападающий "молний" Никита Кучеров вернулся в состав после травмы, из-за которой пропустил два матча, и отдал три результативные передачи. Теперь в активе Кучерова — 85 (33+52) очков в 64 матчах, россиянин по-прежнему лидирует в гонке бомбардиров.
Другой лидер "Тампы" канадский нападающий Стивен Стэмкос впервые в карьере набрал пять очков за матч. На его счету против "Филадельфии" -
дубль и три голевые передачи. Всего у Стэмкоса 77 (27+50) очков в 66 играх, он 4-й среди бомбардиров. Между двумя игроками из "Тампы" в списке бомбардиров располагаются Евгений Малкин из "Питтсбурга" и Коннор Макдэвид из "Эдмонтона" — по 79 очков.
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