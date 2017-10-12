Овечкин разбушевался: российский форвард забросил восьмую шайбу в сезоне

"Вашингтон" крайне неудачно сыграл в неравных составах. Столичные хоккеисты схлопотали 12 минут штрафа и получили все три шайбы в меньшинстве. При таком раскладе хозяев не спас даже гол Александра Овечкина, восьмой с учетом последних четырех матчей. Как результат — второе поражение подряд.

В другом матче "Колорадо" на своем льду обыграл "Бостон" — 6:3. Здесь все решил второй период и концовка третьего: во второй трети матча "лавины" забросили три безответные шайбы, а в концовке, при счете 4:3, забили еще пару голов — в пустые ворота. Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов был по праву признан первой звездой матча: у 24-летнего россиянина гол плюс пас.

Результативная передача российского защитника Никиты Зайцева не спасла "Торонто" от поражения в домашней встрече с "Нью-Джерси" — 3:6. "Дьяволы" одержали третью победу подряд. Тем временем "Лос-Анджелес" проиграл в овертайме "Калгари" — 3:4, а "Анахайм" одолел "Нью-Йорк Айлендерс" — 3:2. За "Калгари" первый матч в сезоне провел легендарный Яромир Ягр.