Овечкин разбушевался: российский форвард забросил восьмую шайбу в сезоне

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не на шутку разбушевался. Российский форвард забросил уже восьмую шайбу в чемпионате НХЛ. Правда, в домашней игре с "Питтсубргом" она столичному клубу не помогла — 2:3.
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"Вашингтон" крайне неудачно сыграл в неравных составах. Столичные хоккеисты схлопотали 12 минут штрафа и получили все три шайбы в меньшинстве. При таком раскладе хозяев не спас даже гол Александра Овечкина, восьмой с учетом последних четырех матчей. Как результат — второе поражение подряд.

В другом матче "Колорадо" на своем льду обыграл "Бостон" — 6:3. Здесь все решил второй период и концовка третьего: во второй трети матча "лавины" забросили три безответные шайбы, а в концовке, при счете 4:3, забили еще пару голов — в пустые ворота. Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов был по праву признан первой звездой матча: у 24-летнего россиянина гол плюс пас.

Результативная передача российского защитника Никиты Зайцева не спасла "Торонто" от поражения в домашней встрече с "Нью-Джерси" — 3:6. "Дьяволы" одержали третью победу подряд. Тем временем "Лос-Анджелес" проиграл в овертайме "Калгари" — 3:4, а "Анахайм" одолел "Нью-Йорк Айлендерс" — 3:2. За "Калгари" первый матч в сезоне провел легендарный Яромир Ягр.

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