Овечкин провел тысячный матч в НХЛ, все — за "Вашингтон"

В чемпионате НХЛ "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" (3:1), а капитан "столичных" Александр Овечкин провел 1000-й матч в карьере в регулярных чемпионатах лиги. В активе российского хоккеиста — 1118 (603+515) очков.
Aleksandras Ovečkinas
© AP / Scanpix

Овечкин стал 57-м хоккеистом в истории лиги, сыгравшим не менее 1000 матчей за одну команду, и 50-м, сыгравшим первую тысячу игр в карьере в одном клубе. За карьеру в НХЛ нападающий пропустил только 29 игр и ни одной — с чемпионата-2015/16.

Всего в истории НХЛ не менее 1000 матчей провели 319 игроков. Лидер — Горди Хоу (1767). Среди российских хоккеистов наивысший показатель имеет Алексей Ковалев — 1316 матчей. Далее расположились Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068), Александр Овечкин (1000), Александр Могильный (990), Андрей Марков (900) и Павел Дацюк (953). Из них только Овечкин продолжает играть в НХЛ, еще двое (Марков и Дацюк) выступают в России, а остальные уже завершили карьеру.

В этом сезоне Овечкин в 79 матчах набрал 83 (45+38) очка. Он лидирует в списке снайперов чемпионата с 45 голами. "Вашингтон" досрочно гарантировал себе победу в Столичном дивизионе (третий раз подряд).

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