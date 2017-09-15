Овечкин пропустит Олимпиаду в Пхенчхане

"Меня и всех игроков НХЛ поставили в сложнейшую ситуацию: у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Мне впервые приходится делать выбор между клубом и страной", — отметил 31-летний форвард.

Овечкин считает, что присутствие хоккеистов из НХЛ на Играх оказывало положительное влияние на хоккей и повышало интерес к Олимпиаде. "Печально, что нас там не будет", — добавил он.

Напомним, в апреле официальные представители НХЛ запретили своим игрокам участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане. Овечкин объявил о намерении поехать на Игры-2018 несмотря на табу. Позже с аналогичными заявлениями выступали другие российские игроки НХЛ — Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.

Овечкин выступает за сборную России с 2004 года. В 96 матчей он набрал 76 очков (43+33). Форвард стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), еще дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства и трижды — бронзовые.