Овечкин пропустит Олимпиаду в Пхенчхане

"Меня и всех игроков НХЛ поставили в сложнейшую ситуацию: у ряда лучших хоккеистов в мире нет шансов сыграть на Олимпийских играх. Мне впервые приходится делать выбор между клубом и страной", — отметил 31-летний форвард.
Овечкин считает, что присутствие хоккеистов из НХЛ на Играх оказывало положительное влияние на хоккей и повышало интерес к Олимпиаде. "Печально, что нас там не будет", — добавил он.
Напомним, в апреле официальные представители НХЛ запретили своим игрокам участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане. Овечкин объявил о намерении поехать на Игры-2018 несмотря на табу. Позже с аналогичными заявлениями выступали другие российские игроки НХЛ — Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.
Овечкин выступает за сборную России с 2004 года. В 96 матчей он набрал 76 очков (43+33). Форвард стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), еще дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства и трижды — бронзовые.
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