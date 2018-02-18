Овечкин набрал 1100-е очко в НХЛ, а Малкин — 900-е

В этом сезоне в 58 матчах Александр Овечкин имеет в активе 65 (34+31) очков и возглавляет гонку снайперов (34 гола).

А форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал 3 (1+2) очка в матче с "Торонто" (5:3) и пересек отметку 900 очков за карьеру — теперь на его счету 901 (361+540) очко в 762 матчах. В истории "Питтсбурга" Малкин стал четвертым игроком с 900 и более очками после Марио Лемье (1723), Сидни Кросби (1093) и Яромира Ягра (1079).

А среди россиян Малкин шестым набрал более 900 очков после Сергея Федорова (всего 1179 очков), Александра Овечкина (1100), Александра Могильного (1032), Алексея Ковалева (1029) и Павла Дацюка (918).

В текущем сезоне на счету Малкина стало 69 (33+36) очков в 56 матчах. Форвард "пингвинов" вышел на 2-е место в гонке бомбардиров, уступая только Никите Кучерову из "Тампы" с 77 очками. Также Малкин второй в списке снайперов, на один гол отставая от Овечкина и на одну шайбу опережая Кучерова.

ТОП-10 бомбардиров сезона НХЛ на 17 февраля

1 Никита Кучеров (Тампа-Бэй) — 77 (31+46) очков, 59 игр

2 Евгений Малкин (Питтсбург) — 69 (33+36), 56

3 Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй) — 68 (24+44), 59

4 Джонни Годро (Калгари) — 58 (19+49), 59

5 Фил Кессел (Питтсбург) — 66 (24+42), 60

6 Коннор Макдэвид (Эдмонтон) — 66 (23+43), 57

7 Клод Жиру (Филадельфия) — 66 (19+47), 58

8 Сидни Кросби (Питтсбург) — 66 (19+47), 60

9 Александр Овечкин (Вашингтон) — 65 (34+31), 58

10 Якуб Ворачек (Филадельфия) — 65 (11+54), 58