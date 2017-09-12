Отстраненные от Рио российские велогонщики подали в суд на ВАДА

Иск подан в Верховный суд канадской провинции Онтарио, где расположена штаб-квартира ВАДА.

В своем заявлении велогонщики утверждают, что ВАДА и Макларен несправедливо обвинили их в участии в предполагаемой допинг-схеме "в поспешном и скомпрометированном расследовании", и тем самым нанесли ущерб их репутации.

"ВАДА и Ричард Макларен не позволили нам достичь главной цели в жизни - принять участие в Олимпиаде в Рио. Мы считаем, что они ошибочно связали наши имена с мошенниками и допингом", - говорится в заявлении истцов.

Спортсмены просят суд пересмотреть свидетельства по этому делу, оправдать их, а также возместить ущерб. На какую сумму подан иск, неизвестно.

Как заявил агентству ТАСС тренер спортсменов Александр Кузнецов, "сейчас деньги - не главное". "Нужно разобраться в этом деле и доказать невиновность ребят. Сейчас никто не думает о деньгах", - сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что спортсмены долго готовились к подаче иска и собрали массу доказательств своей невиновности.

Как сообщил ТАСС агент спортсменов Андрей Митьков, в штаб-квартиру ВАДА и Ричарду Макларену уже поступили уведомления о том, что против них поданы иски.

Представители Всемирного антидопингового агентства пока не комментировали сообщение о поданном против них иске.

Неожиданное отстранение

В конце июля 2016 года Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что на Олимпиаде в Рио не смогут выступить шестеро из 17 российских велогонщиков, включенных в национальную сборную. Трое из них ранее имели проблемы с допингом, еще трое - Соколов, Свешников и Страхов - прежде на допинге не попадались и их отстранение от соревнований стало для российской команды неожиданностью.

В Федерации велоспорта России тогда предположили, что фамилии Соколова, Свешникова и Страхова фигурировали в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Макларена. Сам список российских спортсменов, заподозренных комиссией Макларена в употреблении допинга, огласке не предавался.

Спортсмены пожаловались на свое отстранение в Спортивный арбитражный суд (CAS), но их аппеляция была отклонена, а сами они выселены из олимпийской деревни.

Из-за недопуска Свешникова, Страхова и Соколова мужская сборная России не смогла принять участие в командной гонке на треке.

Велогонщики утверждают, что не принимали запрещенных препаратов, а обвинения в их адрес строятся исключительно на показаниях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Доклад Макларена

В мае 2016 года независимую комиссию ВАДА, созданную для расследования применения допинга российскими спортсменами, возглавил канадский юрист Ричард Макларен.

В июле была опубликована первая часть доклада независимой комиссии, в которой говорилось, что в России с 2011 по 2015 годы под контролем государства проводилась масштабная допинг-программа.

В результате ВАДА рекомендовала отстранить всех российских спортсменов от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде.

Однако Международный олимпийский комитет не пошел на столь крайние меры и разрешил международным федерациям самостоятельно решать судьбу спортсменов.

Российские спортивные функционеры называли выводы доклада Макларена бездоказательными, призванными опорочить имидж российского спорта.