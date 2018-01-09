Известный хоккесит и тренер Олег Знарок на прошлой неделе отметил свое 55-летие. Портал Delfi по случаю юбилея вспоминает знаковые события из жизни и карьеры известного советского и латвийского хоккеиста, ставшего впоследствии выдающимся тренером.
- 1. От легендарной драки до суперсерии и золота на ЧМ: Олегу Знарку — 55
- 2. Как Знарок оказался в Риге
- 3. Легендарная драка в ресторане "Юрас Перле"
- 4. Не попал в НХЛ из-за проблем с английским
- 5. Исторический гол за сборную Латвии
- 6. Сборная Латвии: отличный хоккеист, плохой тренер?
- 7. КХЛ: "милиционеры" в финале Кубка Гагарина
- 8. Московское "Динамо" и два чемпионства
- 9. Сборная России и золотые медали в Минске
- 10. СКА, суперсерия и непокоренный рекорд Тихонова
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От легендарной драки до суперсерии и золота на ЧМ: Олегу Знарку — 55
Известный хоккесит и тренер Олег Знарок на прошлой...
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