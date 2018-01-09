От легендарной драки до суперсерии и золота на ЧМ: Олегу Знарку — 55

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Как Знарок оказался в Риге
Известный хоккесит и тренер Олег Знарок на прошлой неделе отметил свое 55-летие. Портал Delfi по случаю юбилея вспоминает знаковые события из жизни и карьеры известного советского и латвийского хоккеиста, ставшего впоследствии выдающимся тренером.
© Foto: Zigismunds Zālmanis (NIKON)

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Как Знарок оказался в Риге
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