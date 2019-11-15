Определились 10 из 24 участников Евро-2020. Роналду опять сделал хет-трик

Особенно запомнились два матча — Португалия обыграла Литву со счетом 6:0, причем очередной, 55-й в карьере, хет-трик забил Роналду. А Англия обыграла Черногорию со счетом 7:0 — там уже хет-триком отличился Гарри Кейн.
Однако если Англии этой победы было достаточно для выхода в финальную часть Евро, то Португалии еще придется за него побороться — 17 ноября им нужно обыгрывать в гостях Люксембург.
Напомним, ранее выход на Евро-2020 обеспечили себе сборные России, Бельгии, Италии, Польши, Испании и Украины.
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