Отборочный цикл чемпионата мира-2018 по футболу почти завершен. Впереди стыковые матчи, которые определят последних участников мундиаля в России, но среди них уже точно не будет голландцев и турок, потерявших шансы после группового этапа квалификации. А кто еще из постоянных участников крупных международных турниров не сыграет на российских полях следующим летом? Delfi представляет пятерку команд, которые должны были попадать в финальную часть чемпионата мира, но потерпели фиаско.
- 1. Они не приедут: 5 команд, которых будет не хватать на ЧМ-2018 по футболу в России
- 2. Голландия: мимо второго крупного турнира подряд
- 3. Турция: проиграла Исландии семь очков
- 4. США: катастрофа постоянных участников мундиаля
- 5. Чили: чемпионы Южной Америки в Россию не едут
- 6. Камерун: мимо ЧМ — во второй раз за 28 лет
- 7. Бонус: кто еще в списке неудачников?
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Они не приедут: 5 команд, которых будет не хватать на ЧМ-2018 по футболу в России
Отборочный цикл чемпионата мира-2018 по футболу почти...
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