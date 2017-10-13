Они не приедут: 5 команд, которых будет не хватать на ЧМ-2018 по футболу в России

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Голландия: мимо второго крупного турнира подряд
Отборочный цикл чемпионата мира-2018 по футболу почти завершен. Впереди стыковые матчи, которые определят последних участников мундиаля в России, но среди них уже точно не будет голландцев и турок, потерявших шансы после группового этапа квалификации. А кто еще из постоянных участников крупных международных турниров не сыграет на российских полях следующим летом? Delfi представляет пятерку команд, которые должны были попадать в финальную часть чемпионата мира, но потерпели фиаско.
© AFP/Scanpix

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Голландия: мимо второго крупного турнира подряд
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