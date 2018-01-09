Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут без российских лыжников

Вяльбе отметила, что ФЛГР подала апелляции на решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) о недопуске россиян на все соревнования под ее эгидой, но, по ее словам, это не поможет российским лыжникам выступить в Пхенчхане даже в нейтральном статусе.
"Российские отстраненные лыжники не имеют права участвовать в международных соревнованиях и просто не могут отобраться на Игры, — цитирует Вальбе RT. — Даже в случае положительного решения со стороны CAS они не поедут в Пхенчхан. Им просто не дали туда пробиться".
Как известно, 5 декабря исполком МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018. В Пхенчхане смогут выступить только те спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговым махинациям. У них будет право соревноваться как в командных, так и в индивидуальных видах спорта, но под нейтральным олимпийским флагом и без использования национальной символики. Специальная комиссия МОК назовет фамилии допущенных до Олимпиады спортсменов не позднее 28 января.
В конце декабря FIS приняла решение отстранить от всех соревнований 11 российских лыжников, которые ранее были дисквалифицированы комиссией МОК. Таким образом, россияне лишены возможности участвовать в отборочных соревнованиях и бороться за олимпийские путевки — лыжники не смогут соревноваться в Южной Корее даже под нейтральным флагом.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.
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