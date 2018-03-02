Согласно этим данным, граждане РФ довольны нынешним выступлением атлетов даже больше, чем триумфом в Сочи четырехлетней давности. А самым популярным спортсменом оказалась Евгения Медведева, которая вызывает у россиян самые сильные чувства.

Напомним, что отечественные олимпийцы соревновались на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе и заняли 13-е место в общем зачете. Сильно сокращенная делегация РФ добыла в Пхенчхане 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Как сообщает ВЦИОМ, результатами российских спортсменов на Играх-2018 довольно подавляющее большинство болельщиков - 89%, что превосходит показатель Сочи-2014 (82%). В том числе 27% назвали выступление отличным, 62% - успешным.

Половина респондентов (48%) призналась, что итоги Олимпиады превзошли все возможные ожидания. Более трети (37%) изначально были настроены на хороший результат, и их ожидания подтвердились. При этом за ходом Олимпиады следили 69% россиян.

Наибольшую гордость и восхищение со стороны жителей РФ во время Олимпийских игр вызвала 18-летняя фигуристка Евгения Медведева (37%), завоевавшая серебряные медали в командном турнире и в соревнованиях одиночниц.

Превзошедшая Медведеву в очном споре 15-летняя Алина Загитова (27%) в сердцах болельщиков заняла третье место, пропустив вперед "золотых" хоккеистов (33%). Лыжник Александр Большунов, добывший три серебра и одну бронзу, не оставил равнодушным 8% жителей страны.

Самыми упоминаемыми видами спорта в социальных сетях в период проведения Олимпиады стали хоккей (695 тысяч сообщений) и фигурное катание (145,6.). Рейтинг упоминаемости атлетов также возглавила Медведева (190,5 тысяч).

"Россияне приятно удивлены и довольны результатами Олимпийских Игр в Пхенчхане, - констатировал гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. - Чем больше оказывается внешнеполитическое давление на нашу страну, тем более ценны победы наших соотечественников. Де-факто оказалось правильным решение отправить на Олимпиаду сборную даже без флага, но флагов было много, как и болельщиков".

Напомним, что большинство россиян поддержали решение спортсменов ехать на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом свидетельствуют данные декабрьского опроса ВЦИОМ, проведенного в связи с отстранением сборной России от участия в Играх. Данная тенденция подтвердилась более поздними опросами, проведенными "Левада-Центром" и фондом "Общественное мнение".