"Мы не называем имя спортсмена или спортсменки, а также вид спорта до результатов вскрытия пробы Б, которые станут известны предположительно в течение 24 часов", - заявил пресс-аташе команды "Олимпийские спортсмены из России" Константин Выборнов.
Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что в допинг-пробе бронзового призера Олимпийских игр в Пхёнчхане керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония.
Тренер Крушельницкого Дмитрий Мельников рассказал изданию: "Александр закончил прием мельдония еще в 2016 году, когда препарат был запрещен. С тех пор никогда не принимал. Потом он проходил допинг-контроль на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, и никаких проблем не было никогда".
Сам спортсмен заявил агентству РИА Новости, что "не в курсе всего этого". Позже Международная федерация керлинга (WCF) сообщила, что знает об этих публикациях, но отказалась давать какие-либо комментарии.
Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде "за систематическое манипулирование антидопинговыми правилами".
Приглашение принять участие в Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом в итоге получили только те российские спортсмены, которые ранее не были заподозрены в употреблении запрещенных препаратов.
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