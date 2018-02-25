На последней секунде первого периода Вячеслав Войнов (19:59) после передачи Никиты Гусева прекрасным броском вывел россиян вперед - 1:0. Однако во втором отрезке немецким хоккеистам удалось отыграться: одна из редких контратак соперника завершилась голом Феликса Шюца (29:32).
В третьем периоде Гусев вывел сборную России вперед, но уже через десять секунд (53:21) Доминик Кагун (53:31), воспользовавшись несогласованными действиями нашей обороны, восстановил паритет - 2:2.
Но для российской команды это было еще полбеды: Йонас Мюллер (56:44) незадолго до финальной сирены отправил в ворота Василия Кошечкина третью шайбу - 3:2.
Фаворитов турнира вновь спас Никита Гусев (59:04), переведший игру в овертайм менее чем за минуту до финальной сирены, когда россияне играли в меньшинстве и заменили вратаря на пятого полевого игрока. После выигранного вбрасывания в чужой зоне Гусев вновь отправил шайбу в ближний угол под правую руку немецкого голкипера, нащупав там слабину - 3:3.
В овертайме при игре в большинстве после передачи Никиты Гусева золотую шайбу в ворота Дэнни аус ден Биркена забросил Кирилл Капризов (69:40) - 4:3.
Путь к финалу
Российские хоккеисты начали олимпийский турнир с сенсационного поражения от сборной Словакии (2:3). Затем были уверенно обыграны словенцы (8:2) и американцы (4:0), что позволило нашей команде занять первое место в группе. В ¼ финала россияне разгромили Норвегию (6:1), а в полуфинале не оставили шансов чехам (3:0).
Прогнозы
Нынешнюю Олимпиаду впервые в этом веке не почтили своим присутствием игроки НХЛ, поэтому сборную России изначально считали безоговорочным фаворитом заметно девальвированного турнира.
Канадцы, ставшие в итоге обладателями бронзы, в списке шли вторыми, а немцам оставляли на итоговую победу лишь один шанс из ста.
Золото спустя 26 лет
В последний раз "красная машина" выходила в финал Олимпиады в 1998 году, но уступила чехам со счетом 0:1. Олимпийского золота у россиян не было с 1992 года, когда в составе Объединенной команды они обыграли команду Канады (3:1).
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