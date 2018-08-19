"Одно повторение не засчитали". Белорус установил рекорд Гиннесса

Вот то самое видео, которое Максим Трухоновец отправил во Всемирную книгу рекордов: 17 марта при свидетелях он выполнил 27 выходов силой на две руки. Почему засчитали только сейчас?
— Можно заплатить примерно 900 долларов, и тогда заявку рассмотрят в течение недели, — объясняет атлет. — А бесплатные запросы комиссия изучает несколько месяцев. Процесс общения с менеджерами Книги рекордов небыстрый: могут попросить дослать фото- или видеоматериалы.
За этими двумя минутами на видео — четыре с половиной года подготовки. Тренировки у спортсмена занимают минимум два часа, шесть раз в неделю. Тем более что есть еще основная работа: Максим — программист.
У выходов нижняя фаза — как подтягивания, верхняя — как отжимания. В момент перехода дополнительная нагрузка идет на мышцы пресса и спины. Тяжело!
— В 2013 году я делал 22 выхода в том виде, который требует Книга рекордов Гиннесса. Думал, что сумею побить рекорд за два года, но это заняло гораздо больше времени. Из своего опыта могу сказать: во время подготовки нужно уделять больше внимания не подводящим упражнениям, а тому, которое собираешься делать.
В августе Максиму ответили по почте: "Поздравляем, вы — рекордсмен". Одно повторение не засчитали, но для того чтобы побить державшийся семь лет максимум — 25 выходов, — хватило и 26 повторений.
Автор предыдущего рекорда, австралиец Джаред Рубенштейн, на белоруса не обиделся:
— Написал мне: "Наконец-то! Столько лет никто не мог сделать больше 25 выходов", — улыбается Максим. — Лично мы не знакомы, но следим друг за другом в инстаграме.
Бумажный сертификат белорусу придет почтой. Первый, 2016 года, за максимальное количество подтягиваний за минуту с дополнительным весом в 18 кг, висит дома у родителей.
Конечно, у Трухоновца уже имеются планы на следующий рекорд, но пока делиться ими он не будет. Вот сделает, тогда расскажет. Есть у него и ответ на вопрос, какой в этом смысл:
— Для меня это значит ставить цели и достигать их.
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