Легендарный форвард "Милана", "ПСЖ" и сборной Либерии Джордж Веа, скорее всего, совсем скоро станет первым в истории президентом страны — бывшим футболистом. Портал Delfi рассказывает, как обладатель "Золотого мяча" и лучший бомбардир Лиги чемпионов-1994/95 сделал стремительную политическую карьеру в одной из беднейших стран мира.
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Одинокая звезда. Джордж Веа может стать первым в истории президентом-футболистом
Легендарный форвард "Милана", "ПСЖ" и сборной Либерии...
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