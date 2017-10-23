Одинокая звезда. Джордж Веа может стать первым в истории президентом-футболистом

1 4 Одинокая звезда: Кто такой Джордж Веа

Легендарный форвард "Милана", "ПСЖ" и сборной Либерии Джордж Веа, скорее всего, совсем скоро станет первым в истории президентом страны — бывшим футболистом. Портал Delfi рассказывает, как обладатель "Золотого мяча" и лучший бомбардир Лиги чемпионов-1994/95 сделал стремительную политическую карьеру в одной из беднейших стран мира.