В этом сезоне в шести из восьми матчей латвийский форвард набирал более 30 очков. В среднем за игру он набирает 29,0 очков - это третий результат во всем чемпионате. В понедельник в матче против "Денвер Наггетс" Порзиньгис установил личный рекорд результативности - 38 очков.

В матче против "Финикса" Порзиньгис реализовал 12 из 20 двухочковых бросков, один из двух трехочковых, а также 10 из 13 штрафных бросков. На счету форварда также семь подборов, три блокшота и один перехват.

После этого матча "Никс" с четырьмя победами и четырьмя поражениями занимает восьмое место в Восточной конференции.