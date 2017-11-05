В этом сезоне в шести из восьми матчей латвийский форвард набирал более 30 очков. В среднем за игру он набирает 29,0 очков - это третий результат во всем чемпионате. В понедельник в матче против "Денвер Наггетс" Порзиньгис установил личный рекорд результативности - 38 очков.
В матче против "Финикса" Порзиньгис реализовал 12 из 20 двухочковых бросков, один из двух трехочковых, а также 10 из 13 штрафных бросков. На счету форварда также семь подборов, три блокшота и один перехват.
После этого матча "Никс" с четырьмя победами и четырьмя поражениями занимает восьмое место в Восточной конференции.
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