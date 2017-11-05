Латвийский форвард Кристап Порзиньгисв очередном матче регулярного чемпионата НБА набрал 37 очков и помог своему клубу "Нью-Йорк Никс" одержать победу над "Финикс Санз" с счетом 120:107 (32:19, 33:31, 27:26, 28:31).
Puikios K. Porzingio rungtynės: "Knicks" - "Nuggets"
© Getty images

В этом сезоне в шести из восьми матчей латвийский форвард набирал более 30 очков. В среднем за игру он набирает 29,0 очков - это третий результат во всем чемпионате. В понедельник в матче против "Денвер Наггетс" Порзиньгис установил личный рекорд результативности - 38 очков.

В матче против "Финикса" Порзиньгис реализовал 12 из 20 двухочковых бросков, один из двух трехочковых, а также 10 из 13 штрафных бросков. На счету форварда также семь подборов, три блокшота и один перехват.

После этого матча "Никс" с четырьмя победами и четырьмя поражениями занимает восьмое место в Восточной конференции.

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