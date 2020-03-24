По информации испанской радиостанции Cadena SER, речь идет о первом матче 1/8 финала престижнейшего футбольного еврокубка между местной "Аталантой" и испанской "Валенсией" (4:1), который прошел 19 февраля при полных трибунах "Сан-Сиро".
В Италии придерживаются позиции, что он стал главным источником распространения коронавируса в наиболее пострадавшей области - Ломбардии.
Это мнение разделяет Protezione Civile, департамент, занимающийся прогнозированием и предотвращением чрезвычайных ситуаций в стране, уточняет Sports.ru.
🚨INFORMACIÓN DE JOAN SOLES DESDE ITALIA
"Allí consideran que el Atalanta-Valencia disparó los contagios por coronavirus"
"El número de positivos se multiplicó en Bérgamo, la ciudad más afectada de Italia"https://t.co/0O14gX6OJW pic.twitter.com/cLMFDecYUX— Carrusel Deportivo (@carrusel) March 21, 2020
Перед встречей у стадиона действовало полицейское оцепление и множество людей стояло близко друг к другу. Также многие фанаты добирались на стадион в переполненных вагонах метро, а после праздновали в барах победу "Аталанты" и пили из чужих стаканов.
На данный момент в Италии зафиксировано почти 60 тысяч заболевших и более 5 тысяч скончавшихся. Практически половина больных зарегистрированы в Ломбардии.
TOP новостей
Эпидемиолог: в Литве начинается вторая волна коронавируса, будут болеть члены семьи (3)
Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа,...
В Литве установили еще 6 случаев коронавируса всего 209
Минздрав Литвы сообщает, что в стране диагностировали...
Специалисты в Литве боятся теплых выходных: надо закрыть парки и детские площадки (19)
Представитель Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...
Власти Клайпеды и Клайпедского района готовы ограничить посещение парков (3)
В то время как правительство и медики-эпидемиологи...
Директор гостиницы об изолированных: люди путают изоляцию с санаторными услугами (6)
С прошлой пятницы в помещениях гостиницы Urbihop компании...