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В Италии, где продолжает свирепствовать пандемия коронавируса, одним из главных очагов распространения инфекции называют матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Futbolas
Futbolas
© Unsplash

По информации испанской радиостанции Cadena SER, речь идет о первом матче 1/8 финала престижнейшего футбольного еврокубка между местной "Аталантой" и испанской "Валенсией" (4:1), который прошел 19 февраля при полных трибунах "Сан-Сиро".

В Италии придерживаются позиции, что он стал главным источником распространения коронавируса в наиболее пострадавшей области - Ломбардии.

Это мнение разделяет Protezione Civile, департамент, занимающийся прогнозированием и предотвращением чрезвычайных ситуаций в стране, уточняет Sports.ru.

Перед встречей у стадиона действовало полицейское оцепление и множество людей стояло близко друг к другу. Также многие фанаты добирались на стадион в переполненных вагонах метро, а после праздновали в барах победу "Аталанты" и пили из чужих стаканов.

На данный момент в Италии зафиксировано почти 60 тысяч заболевших и более 5 тысяч скончавшихся. Практически половина больных зарегистрированы в Ломбардии.

NEWSru.com
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