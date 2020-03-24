По информации испанской радиостанции Cadena SER, речь идет о первом матче 1/8 финала престижнейшего футбольного еврокубка между местной "Аталантой" и испанской "Валенсией" (4:1), который прошел 19 февраля при полных трибунах "Сан-Сиро".

В Италии придерживаются позиции, что он стал главным источником распространения коронавируса в наиболее пострадавшей области - Ломбардии.

Это мнение разделяет Protezione Civile, департамент, занимающийся прогнозированием и предотвращением чрезвычайных ситуаций в стране, уточняет Sports.ru.

Перед встречей у стадиона действовало полицейское оцепление и множество людей стояло близко друг к другу. Также многие фанаты добирались на стадион в переполненных вагонах метро, а после праздновали в барах победу "Аталанты" и пили из чужих стаканов.

На данный момент в Италии зафиксировано почти 60 тысяч заболевших и более 5 тысяч скончавшихся. Практически половина больных зарегистрированы в Ломбардии.