Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 кг Драчев получил смертельные травмы в результате драки, которая произошла в центре Хабаровска. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.

Предполагаемый убийца Драчева спустя месяц после своего побега с места преступления добровольно сдался властям. 25-летний уроженец Амурска Анар Аллахверанов явился в УМВД по Хабаровскому краю в сопровождении своего адвоката, который проследил за тем, чтобы стражи порядка оформили его подопечному явку с повинной.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений". Аллахверанову грозит пожизненное заключение под стражу.