Газета The New York Times раскритиковало решение Международного олимпийского комитета МОК) допустить "чистых" российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2018, выразив уверенность в том, что проблема допинга в России до сих пор актуальна и атлеты продолжат мошенничать в Пхенчхане.
© DELFI / Domantas Pipas

Бывший следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон, изучавший вопрос существования допинговой системы в РФ, назвал решения МОК трусливыми и призвал болельщиков рассматривать медальный зачет грядущей Олимпиады-2018 как временный.

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"Разрешение российским спортсменам выступить на ОИ-2018 под нейтральным флагом — это насмешка. Это сделано для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы. Из отчета 2016 года четко ясно, что в России действовала государственная поддержка допинга, вследствие которой были обмануты сотни "чистых" спортсменов, не получивших свои места на пьедесталах. Я признаю, что запрет на участие в ОИ для всех российских спортсменов — это жесткое решение, но строгость — это как раз то, что сейчас и нужно. Трусливые решения МОК перед Играми-2016 позволили России осмелеть в своем обмане и не бояться наказания", — цитирует Робертсона "Чемпионат".

Робертсон был главным следователем WADA до января 2016 года. В ходе расследования он пришел к выводу, что 99 процентов российских спортсменов употребляют допинг.

Эксперт убежден, что как только спортсмен попадал в сборную, у него просто не было выбора — либо допинг, либо конец карьеры. При этом спортсмены и тренеры тесно сотрудничали с врачами, разрабатывавшими допинговые программы, а также хранившими и распространявшими запрещенные вещества прямо в Министерстве спорта.

"Даже наркокартели, с которыми я боролся большую часть своей карьеры, не были такими наглыми, как сотрудники секретных служб, гарантирующие спортсменам, что они не провалят допинг-тесты, что их прикроют. Наказание МОК для России — полнейший фарс. Это означает, что в Пхенчхане-2018 чистые спортсмены опять будут соревноваться с допингистами. Опять пройдут годы, прежде чем настоящие чемпионы и призеры Игр-2018 получат свои медали по почте", — заявил автор статьи.

Робертсон указывает на то, что российские чиновники не признали своей вины, запугивали свидетелей и продолжали использовать допинг даже во время расследования. До сих пор нет доказательств, что допинг-система в РФ перестала существовать.

"Что касается Игр-2018, то неважно, обнаружат махинации непосредственно в Пхенчхане или нет, все равно о них станет известно. Зрители и спортсмены должны рассматривать медальный зачет Олимпиады-2018 как временный, который будет скорректирован в течение следующего десятилетия путем дисквалификаций", — резюмировал эксперт.

NEWSru.com
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