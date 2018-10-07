Нурмагомедов сохранял контроль на протяжении практически всего боя. Ирландец сдался уроженцу Дагестана в четвертом раунде от удушающего приема.
Бой стал 27-й победой Нурмагомедова в его карьере при отсутствии поражений.
Сразу после конца боя в октагоне (восьмиугольный аналог ринга в MMA) и около него произошли стычки спортсменов, членов их команд и болельщиков.
Из-за участия в драке Нурмагомедову организаторы отказались отдать пояс чемпиона, хотя и признали его победу.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Спортсмены боролись за титул лучшего бойца по версии организации Ultimate Fighting Championship в легком весе, то есть до 70,3 кг.
В течение нескольких месяцев перед боем развивался личный конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым, подогревавший интерес к схватке.
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В апреле Макгрегор напал на автобус россиянина на подземной парковке в Нью-Йорке. Также ирландец назвал трусом отца Нурмагомедова за то, что тот сфотографировался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым (последнего Макгрегор называл "диктатором" и "безумным человеком").
Нурмагомедов заявил. что вопреки обычаю он не будет жать руку Макгрегору в конце встречи.
"Это больше, чем просто защита титула, это не просто главный бой вечера и главный бой в UFC. Для меня это личное", - говорил уроженец Дагестана Нурмагомедов.
За день до боя, 6 октября, спортсмены прошли церемонию взвешивания, во время которой Макгрегор напал на своего будущего противника. Ирландец сперва ударил россиянина ладонями по руке, а потом попытался ударить ногой, но не смог его достать.
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