Нурмагомедов готов дать реванш Макгрегору, если тот приедет в Москву

Отец и тренер обладателя титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов не исключил проведения повторного поединка своего подопечного с ирландцем Конором Макгрегором в Москве.
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По его словам, ясность со следующим соперником Хабиба наступит после определения места проведения боя. Если это будет "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, то соперником будет Тони Фергюсон, если же UFC предложит провести бой в Москве - то чемпион даст реванш Макгрегору.

"Макгрегор говорит, что хочет приехать в Москву. Добро пожаловать. Нам очень хочется для своих болельщиков провести один бой в Москве. Мы столько лет работаем, и за нас все это время переживали. Мы должны им выступление. Мне хочется, чтобы Хабиб подрался с Фергюсоном. Если Тони не приедет в Москву на площадку к Хабибу, тогда ладно", - цитирует Абдулманапа Нурмагомедова "Советский спорт".

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После поражения от россиянина Конор неоднократно напрашивался на реванш с россиянином, но тот вроде бы потерял интерес к его кандидатуре.

В начале сентября в Абу-Даби непобежденный Хабиб Нурмагомедов во второй раз защитил свой чемпионский пояс, одержав победу над американцем Дастином Порье.

Обладателем пояса он стал в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту Хабиб провел 7 октября прошлого года, одолев Макгрегора.

Сам чемпион заявил, что его следующим соперником должен стать Фергюсон. "Потому что больше нет других соперников. Тони заслуживает этого, и мы должны подраться", - объяснил он.

NEWSru.com
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