В Олимпийской сборной Китая в 80-е и 90-е годы прошлого века повсеместно применялся допинг. Об этом говорится в новом фильме немецкого журналиста Хайо Зеппельта, показанном в программе Sportschau немецкого общественно-правового телеканала ARD в субботу, 21 октября.
Dopingo testo mėginys
© DELFI / Domantas Pipas

О том, что в Китае действовала государственная система допинга, рассказала бывшая врач Олимпийской сборной КНР Сюэ Инсянь. " В эту систему были вовлечены более 10 000 человек. Считалось, что те, кто принимает допинг, защищают страну. Кто отказывается это делать, вредит стране. А кто вредит стране, сидит в тюрьме", - сказала Сюэ Инсянь.

По ее словам, сборные Китая во всех видах спорта применяли допинг.

"Если спортсмен отказывался применять допинг, ему приходилось уходить из команды", - рассказывает врач.

По ее словам, допинг сначала использовался в юношеских сборных; самым маленьким из тех, кто его применял, было 11 лет. Ксю Инсянь рассказала случай, когда к ней пришел тренер юношеской команды и пожаловался на то, что у 13 и 14-летних мальчиков сильно растут груди. На ее вопрос, как такое может быть, тренер заметил, что это наверное связано с субстанциями, которые юные спортсмены получают от главврача сборной. В 2012 году он признал применение допинга.

Годы под давлением

Сюэ Инсянь была уволена из олимпийской сборной Китая во время Игр 1988 года в Южной Корее. Увольнение последовало после того, как она отказалась дать допинг одному из гимнастов, сказала врач. Ксю Инсянь продолжила работать в различных спортивных организациях Китая на региональном уровне до ухода на пенсию в 1998 году.

Власти КНР в течение многих лет оказывали давление на нее и ее семью с целью принудить не рассказывать о допинге в китайском спорте. Перед Олимпиадой 2008 года в Пекине в дом к Сюэ Инсянь пришли восемь человек. "Они предупредили, чтобы я никому не говорила о допинге. Они хотели заставить меня сдаться. Я сказала, что не могу этого сделать", - сказала врач. "После того, как умер мой муж, они приходили ко мне постоянно во время международных соревнований. Мне запретили что-либо говорить о допинге. Иногда звонили мне в 5 утра. Оба моих сына потеряли работу", - рассказала она о последних годах жизни в Китае.

Перед ее домом постоянно дежурила полицейская машина.

Сейчас Сюэ Инсянь и ее сын находятся в Германии. Они подала заявление на получение политического убежища в ФРГ.

Телеканал ARD обратился за комментариями в министерство спорта и Национальный олимпийский комитет КНР, однако не получил ответа.

Deutsche Welle
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