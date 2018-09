Новый допинговый скандал с российскими спортсменами: 65 биатлонистов под подозрением

В конце августа Союз биатлонистов России объявил о том, что получил сообщение от IBU о нарушении антидопинговых правил четырьмя российскими биатлонистами, трое из которых уже закончили профессиональную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны.

"Мне сказали, что есть "существенные доказательства" против 65 российских биатлонистов. IBU - единственная международная федерация по зимним видам спорта, которая занимается расследованием дел. Сколько же атлетов игнорируются в других видах спорта? Конькобежный спорт, лыжи, керлинг, бобслей и так далее", - написал Батлер в Twitter.

"Многие из этих случаев могли бы быть подтверждены дополнительным лабораторным данными, которые, по мнению экспертов, по-прежнему доступны в московской антидопинговой лаборатории. Но МОК отчаянно пытается вернуть Россию, не открывая лабораторию", - отметил он.

После появления данных об обыске в штаб-квартире IBU в апреле этого года в ряде СМИ были распространены утверждения, что глава организации Андерс Бессеберг с 2011 года скрыл информацию по 65 допинговым делам российских биатлонистов. Незадолго до обысков в офисах IBU экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор WADA Григорий Родченков дал интервью норвежскому ТВ, в котором обвинил союз и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в манипуляциях с допингом.

В августе немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что между WADA и МОК возникли серьезные противоречия, сторонники президента МОК Томаса Баха выступают за восстановление РУСАДА, отмечает "Р-Спорт".

