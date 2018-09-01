Новый допинговый скандал с российскими спортсменами: 65 биатлонистов под подозрением

Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 65 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, сообщил журналист Ник Батлер.
Rusijos biatlonininkė
© RIA/Scanpix


В конце августа Союз биатлонистов России объявил о том, что получил сообщение от IBU о нарушении антидопинговых правил четырьмя российскими биатлонистами, трое из которых уже закончили профессиональную карьеру, а один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны.

"Мне сказали, что есть "существенные доказательства" против 65 российских биатлонистов. IBU - единственная международная федерация по зимним видам спорта, которая занимается расследованием дел. Сколько же атлетов игнорируются в других видах спорта? Конькобежный спорт, лыжи, керлинг, бобслей и так далее", - написал Батлер в Twitter.

Статьи по теме:
Родченков: один футболист из заявки России на ЧМ был частью допинговой программы  (4)
Российская биатлонистка на два года дисквалифицирована за допинг

"Многие из этих случаев могли бы быть подтверждены дополнительным лабораторным данными, которые, по мнению экспертов, по-прежнему доступны в московской антидопинговой лаборатории. Но МОК отчаянно пытается вернуть Россию, не открывая лабораторию", - отметил он.

После появления данных об обыске в штаб-квартире IBU в апреле этого года в ряде СМИ были распространены утверждения, что глава организации Андерс Бессеберг с 2011 года скрыл информацию по 65 допинговым делам российских биатлонистов. Незадолго до обысков в офисах IBU экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор WADA Григорий Родченков дал интервью норвежскому ТВ, в котором обвинил союз и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в манипуляциях с допингом.

В августе немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что между WADA и МОК возникли серьезные противоречия, сторонники президента МОК Томаса Баха выступают за восстановление РУСАДА, отмечает "Р-Спорт".

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Bild: Россия оплачивала услуги проституток главе Международного союза биатлонистов (11)

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс...

Главу IBU обвиняют в сокрытии проб российских биатлонистов (2)

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс...

Лукашенко назвал сало лучшим белорусским допингом (11)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время...

WADA не может лишить Россию турниров, но сделает для этого все возможное (7)

Глава комитета по соответствию Всемирного...

Спорт в мире

Новый допинговый скандал с российскими спортсменами: 65 биатлонистов под подозрением

Международный союз биатлонистов (IBU) подозревает 65...

СМИ: Марадона может уйти из брестского "Динамо"

Легендарный аргентинский гастарбайтер может покинуть...

Теннисистки отвоевали для себя право раздеваться на корте наравне с мужчинами

На проходящем в эти дни в Открытом чемпионате США по...

Вслед за Роналду из "Реала" в "Ювентус" может перейти Марсело

Как сообщает итальянская газета Tuttosport, защитник...

В Голландии арбитры засчитали гол-фантом

В матче 1/128 финала Кубка Голландии между командами...

TOP новостей

Президент Литвы: воля защищать Отечество необходима каждый день (27)

Президент Литвы Даля Грибаускайте на торжественной...

Привилегия, о которой знают не все: кто и когда по Трудовому кодексу может просить свободные дни

В первый день учебного года родители, воспитывающие...

Трудовая инспекция: оплата труда работающих в субботу учителей должна быть удвоена

Если школы примут решение отпраздновать начало...

Norvegijos sirgaliai Pjongčango olimpinėse žaidynėse Lietuviški produktai Norvegijoje / N. Zverko nuotr.

Взгляд эмигранта: пять отличий Литвы от Норвегии (36)

Когда переезжаешь в новую страну, то, конечно,...

Погода: на выходных погожим будет только один день (1)

Погода в Литве, по крайней мере, в первую неделю осени не...