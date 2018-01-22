Пользователям Twitter показалось, что костюмы без национальной символики напоминают одежду среднестатистических гопников. Самые популярные шутки в сети — это "четкие пацанчики на районе, но семок и кепариков не хватает" и "пацаны по кайфу собрались шайбу погонять, пострелять да на лыжах покататься".

Эскизы новой олимпийской формы для российских спортсменов были представлены 18 января. На одежду в красно-бело-серых тонах нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia ("Спортсмен-олимпиец из России"). Российской символики на ней нет по требованию Международного олимпийского комитета (МОК).

Как известно, 5 декабря исполком МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018. В Пхенчхане смогут выступить только те спортсмены, которые докажут свою непричастность к допинговым махинациям. У них будет право соревноваться как в командных, так и в индивидуальных видах спорта, но под нейтральным олимпийским флагом и без использования национальной символики. Специальная комиссия МОК назовет фамилии допущенных до Олимпиады спортсменов не позднее 28 января.

Напомним, что 20 декабря МОК представил список требований к экипировке олимпийских атлетов из России на зимних Играх 2018 года из 13 пунктов. В частности, форма российских спортсменов не должна содержать герб России и эмблему Олимпийского комитета России, а цветовая гамма отдельных элементов экипировки даже отдаленно не может напоминать российский государственный флаг.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.