Победитель показал в сумме двух попыток результат 1 минута 40,25 секунды и стал двукратным олимпийским чемпионом. В 2010 году в Ванкувере Свиндал также первенствовал в супергиганте. Всего в коллекции норвежца эта олимпийская медаль стала четвертой.

Cеребро в скоростном спуске занял другой норвежец Хьетиль Янсруд (1.40,37), бронза у швейцарца Беата Фойца (1.40,43).

Американка Микаэла Шиффрин завоевала золотую медаль в олимпийских соревнованиях горнолыжниц в дисциплине гигантский слалом. Эти соревнования из-за сильного ветра были перенесены с 12 февраля.

После первого спуска лидировала итальянка Мануэла Мельгг, но во второй попытке она ошиблась и стала лишь восьмой. Шиффрин после первой попытки была второй, во втором спуске показала четвертый результат, чего хватило для победы. По сумме двух попыток Шиффрин показала результат 2 минуты 20,02 секунды и стала двукратной олимпийской чемпионкой. В коллекции 22-летней американки также есть золото в слаломе на Играх-2014 в Сочи.

Серебро досталось норвежке Рагнхильд Мовинкель, бронза у итальянки Федерики Бриньоне. Латвийская горнолыжница Лелде Гасуна показала по сумме двух попыток 43-й результат — ее проигрыш Шиффрин составил почти 14 секунд. В первой попытке Гасуна была 47-й (+8,03 секунды от итальянки Мануэлы Мельгг), во второй — 42-й, и поднялась в итоге на четыре позиции вверх благодаря тому, что четыре участницы не завершили попытку.

Для 27-летней латвийской горнолыжницы это были первые соревнования в этом году: в конце 2017 года она заболела и попала в больницу. Лучший результат в сезоне-17/18 — 27-е место на Кубке Европы в слаломе. Гасуна во второй раз принимает участие в Олимпийских играх: в Сочи-2014 она стала 30-й в слаломе, а в гигантском слаломе не финишировала.

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Южная Корея)

Горные лыжи

Гигантский слалом. Женщины

1. Микаэла Шиффрин (США) — 2.20,02

2. Рагнхиль Мувинкель (Норвегия) +0,39 сек

3. Федерика Бриньоне (Италия) +0,46

4. Виктория Ребенсбург (Германия) +0,58

5. Марта Бассино (Италия) +0,67

6. Фрида Хансдоттер (Швеция) +1,03

…43. Лелде Гасуна (Латвия) +13,93

Всего стартовали 79 участниц, обе попытки прошли 60 участниц.

Мужчины. Скоростной спуск

1. Аксель Лунд Свиндал (Норвегия) — 1.40,25

2. Кьетиль Янсруд (Норвегия) +0,12 сек

3. Беат Фойц (Швейцария) +0,18

4. Доминик Парис (Италия) +0,54

5. Томас Дрессен (Германия) +0,78

6. Петер Филл (Италия) +0,83…