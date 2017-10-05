НХЛ: "Питтсбург" и "Сент-Луис" открыли сезон девятью голами

Симмондс — первый игрок в истории "Филадельфии", которому удалось забросить три шайбы в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второй хет-трик канадского хоккеиста за карьеру в заокеанской лиге. Забив второй гол, 29-летний нападающий набрал 400-е очко за результативность в НХЛ. Неудивительно, что именно он стал первой звездой матча.
Российский защитник "летчиков" Иван Проворов получил самое большое игровое время в команде — 25 минут 35 секунд, дважды бросил по воротам, провел один силовой прием, заблокировал пять бросков и заработал положительный коэффициент полезности — "плюс 1".
Результативная передача российского форварда Владимира Тарасенко помогла "Сент-Луису" одолеть "Питтсбург". Гости взяли верх в дополнительное время — 5:4. В начале овертайма победную шайбу забросил Алекс Пьетранжело. У проигравших двумя голевыми передачами отметился Евгений Малкин.
Alex Pietrangelo pots the OT Winner! Blues take the first game of the season against the Penguins! pic.twitter.com/qR8JaYSlqD— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) October 5, 2017
Еще более результативной выдалась встреча "Торонто" и "Виннипега", но там интриги не было: "кленовые листья" победили с разгромным счетом 7:2. По три очка заработали Джеймс ван Римсдайк и Остон Мэттьюз. У обоих гол и две передачи.
"Эдмонтон" в принципиальном матче двух канадских клубов уверенно обыграл "Калгари" — 3:0. Все три шайбы забросил лучший бомбардир прошлого сезона Коннор Макдэвид.
Hockey is back.
CONNOR McDAVID IS BACK.#NHLFaceOff pic.twitter.com/CRgCHX6tLH— NHL (@NHL) October 5, 2017
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