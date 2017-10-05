Регулярный чемпионат НХЛ стартовал четырьмя матчами. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург" на своей площадке проиграл в овертайме "Сент-Луису" — 4:5. Лучший бомбардир прошлого сезона Коннор Макдэвид забросил три шайбы за "Эдмонтон", а "Филадельфия" благодаря хет-трику Уэйна Симмондса победила в гостях "Сан-Хосе" — 5:3.
© Reuters / Scanpix

Симмондс — первый игрок в истории "Филадельфии", которому удалось забросить три шайбы в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ. Это второй хет-трик канадского хоккеиста за карьеру в заокеанской лиге. Забив второй гол, 29-летний нападающий набрал 400-е очко за результативность в НХЛ. Неудивительно, что именно он стал первой звездой матча.

Российский защитник "летчиков" Иван Проворов получил самое большое игровое время в команде — 25 минут 35 секунд, дважды бросил по воротам, провел один силовой прием, заблокировал пять бросков и заработал положительный коэффициент полезности — "плюс 1".

Результативная передача российского форварда Владимира Тарасенко помогла "Сент-Луису" одолеть "Питтсбург". Гости взяли верх в дополнительное время — 5:4. В начале овертайма победную шайбу забросил Алекс Пьетранжело. У проигравших двумя голевыми передачами отметился Евгений Малкин.

Еще более результативной выдалась встреча "Торонто" и "Виннипега", но там интриги не было: "кленовые листья" победили с разгромным счетом 7:2. По три очка заработали Джеймс ван Римсдайк и Остон Мэттьюз. У обоих гол и две передачи.

"Эдмонтон" в принципиальном матче двух канадских клубов уверенно обыграл "Калгари" — 3:0. Все три шайбы забросил лучший бомбардир прошлого сезона Коннор Макдэвид.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

НХЛ: "Питтсбург" и "Сент-Луис" открыли сезон девятью голами

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал четырьмя матчами....

Шарапова в Пекине впервые в карьере проиграла румынке Халеп

В третьем круге теннисного турнира в Пекине категории...

Литовский красавчик Армалис — модель и новый вратарь рижского "Динамо"

У рижского хоккейного клуба "Динамо" новый вратарь —...

Слуцкий признан тренером недели в Английской футбольной лиге

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий,...

Ягр продолжит выступать в НХЛ: чех согласовал однолетний контракт

Звездный чешский форвард Яромир Ягр все-таки нашел...

TOP новостей

Василяускас: самая коварная новость - экономика растет, а неравенство усугубляется (17)

"Самая коварная новость - это то, что экономика страны...

Сквернялис обратился к учителям: есть новости в вопросе зарплат

В ближайшее время не будет такого, что учителя массово...

Эмигрант вернулся в Литву через 10 лет: это какое-то недоразумение (79)

После 10 лет, проведенных в эмиграции, 38-летний Миндаугас...

В Литве не хватает работников, выручают приезжие (33)

Сообщение Департамента миграции о том, что департамент...

Литва обратилась в ЕК за финансовой помощью земледельцам (3)

Правительство Литвы обратился в Еврокомиссию (ЕК) с...