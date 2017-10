НХЛ: "Лас-Вегас" переписал историю, Кросби и Малкин побывали в гостях у Трампа

"Лас-Вегас" стал первым за всю столетнюю историю НХЛ новичком лиги, стартовавшим с трех побед. Минувшей ночью "Голдн Найтс" обыграли "Аризону" в своем первом домашнем матче — 5:3. Лучший снайпер команды Джеймс Нил сделал дубль, по шайбе забросили Томаш Носек, Дерик Энгелланд и Оскар Линдберг.

Результативная передача Александра Радулова помогла "Далласу" обыграть "Детройт" — 4:2. В другом матче "Чикаго" победил "Монреаль" с результатом 3:1. У победителей российский центрфорвард Артем Анисимов забросил первую шайбу в сезоне.

Franson with his first assist for the #Blackhawks on that Anisimov goal. Who else got one? That darned cat Brinksy. pic.twitter.com/QbOSlZvvTQ— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) October 11, 2017