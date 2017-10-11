НХЛ: "Лас-Вегас" переписал историю, Кросби и Малкин побывали в гостях у Трампа

Пока "Лас-Вегас" переписывал историю НХЛ в первом домашнем матче, хоккеисты "Питтсбурга" сходили в Белый дом на встречу к президенту США Дональду Трампу.
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"Лас-Вегас" стал первым за всю столетнюю историю НХЛ новичком лиги, стартовавшим с трех побед. Минувшей ночью "Голдн Найтс" обыграли "Аризону" в своем первом домашнем матче — 5:3. Лучший снайпер команды Джеймс Нил сделал дубль, по шайбе забросили Томаш Носек, Дерик Энгелланд и Оскар Линдберг.

Результативная передача Александра Радулова помогла "Далласу" обыграть "Детройт" — 4:2. В другом матче "Чикаго" победил "Монреаль" с результатом 3:1. У победителей российский центрфорвард Артем Анисимов забросил первую шайбу в сезоне.

Тем временем хоккеисты "Питтсбурга" посетили Белый дом по случаю победы в Кубке Стэнли-2016/17 и показали трофей Дональду Трампу. Президент США сказал теплые слова в адрес многих хоккеистов, включая Евгения Малкина, сообщает Eurosport со ссылкой на Fox News. "[Сидни] Кросби — не единственная звезда "Питтсбурга". Малкин тоже сильный парень. Благодаря им команду годами называли двуглавым монстром", — напомнил он.

Ранее Трамп отменил встречу с баскетболистами "Голден Стейт", ставшими чемпионами НБА. Решение президента было связано с откровенным нежеланием игроков этой команды идти на прием.

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