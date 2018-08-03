21-летний Данила не только не будет допущен к чемпионату - ему грозит дисквалификация сроком от 1 до 2 лет.
Такое решение ассоциация приняла потому, что спортсмен вовремя не предоставил информацию о месте своего нахождения и не мог быть проверен на наличие допинга.
По словам Д.Лысенко, это была его ошибка.
"Я забыл ввести данные в систему, в которой они должны были оказаться. Все мои допинговые тесты были отрицательными. Очень жаль, что так вышло. Тем не менее, на этом моя карьера точно не заканчивается", - утверждал легкоатлет.
На чемпионате 2017 года Лысенко получил серебряную медаль, а в этом году в рамках этапа Мирового вызова завоевал золото (2 метра и 36 сантиметров).
В рамках соревнований "бриллиантовой лиги" в Монако он преодолел рубеж в 2 метра и 40 сантиметров.
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