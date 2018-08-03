Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ, англ. -IAAF) сообщила, что, в связи с нарушением антидопинговых правил, не позволит выступать на чемпионате российской звезде по прыжкам в высоту Даниле Лысенко.
Danilas Lysenka
© Reuters / Scanpix

21-летний Данила не только не будет допущен к чемпионату - ему грозит дисквалификация сроком от 1 до 2 лет.

Такое решение ассоциация приняла потому, что спортсмен вовремя не предоставил информацию о месте своего нахождения и не мог быть проверен на наличие допинга.

По словам Д.Лысенко, это была его ошибка.

"Я забыл ввести данные в систему, в которой они должны были оказаться. Все мои допинговые тесты были отрицательными. Очень жаль, что так вышло. Тем не менее, на этом моя карьера точно не заканчивается", - утверждал легкоатлет.

На чемпионате 2017 года Лысенко получил серебряную медаль, а в этом году в рамках этапа Мирового вызова завоевал золото (2 метра и 36 сантиметров).

В рамках соревнований "бриллиантовой лиги" в Монако он преодолел рубеж в 2 метра и 40 сантиметров.

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