Неймар захотел перейти в "Манчестер Юнайтед"

Сообщается, что предварительное соглашение "МЮ" с Неймаром уже достигнуто. Бразильскому нападающему не терпится поработать с тренером английского клуба Жозе Моуринью.

Издание отмечает, что Неймар не захотел переходить в мадридский "Реал" из-за боязни, что болельщики не примут его, поскольку раньше он выступал за "Барселону". Форвард намерен сменить клуб до ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

В ноябре прошлого года испанская газета Mundo Deportivo сообщила, что "Реал" постарается купить Неймара на смену Криштиану Роналду, у которого в 2021 году закончится контракт с мадридцами. Позже президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что он уже по окончании этого сезона позволит Неймару перейти в "Реал", если французский клуб выиграет Лигу чемпионов УЕФА.

"ПСЖ" вылетел из Лиги чемпионов после поражения от "Реала" в 1/8 финала. Парижане второй год подряд прекратили борьбу на этой стадии еврокубка, несмотря на серьезное усиление состава.

Летом "ПСЖ" взорвал трансферный рынок, купив Неймара у "Барселоны" за рекордные 222 млн евро. В общей сложности на покупку новых игроков французы потратили около 400 млн евро.

В настоящий момент Неймар проходит реабилитацию после операции на стопе. Перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" 26-летний форвард получил перелом плюсневой кости и растяжение голеностопа. По прогнозам врачей, уже примерно через месяц Неймар сможет вернуться на поле.

Контракт Неймара с "ПСЖ" действует до лета 2022 года. В текущем сезоне 26-летний форвард забил 29 мячей в 30 матчах за парижан.