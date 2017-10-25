НБА. "Никс" уступили "Бостону", "Нью-Йорк" снова проиграл

Латвийский форвард провел на площадке 31 минуту и набрал всего 12 очков. Шесть из них — с линии штрафных. С игры Порзиньгис забросил лишь три мяча. Десять из 12 очков он набрал во второй половине матча, когда гости уже сильно отставали в счете. Кроме того, Порзиньгис сделал пять подборов, допустил две ошибки и заработал худший среди всех участников матча коэффициент полезности — "минус 14".

У "Бостона" Джейлен Браун набрал 23 очка, а звезда "Селтикс" Кайри Ирвинг записал на свой счет 20 очков и 7 передач. Второй номер драфта-2017 Джейсон Тэйтум набрал 22 очка и сделал 4 подбора. У "Никс" дабл-дабл на счету центрового Энеса Кантера (16 очков + 19 подборов).

"Нью-Йорк" проиграл третий матч со старта сезона. В первых двух встречах баскетболисты "Никс" уступили "Оклахоме" и "Детройту". Уже в пятницу "Нью-Йорк" на своей площадке сыграет с "Бруклином".

Свой третий матч проиграл и "Чикаго", который со счетом 112:119 уступил в гостях "Кливленду". Самым результативным игроком матча стал лидер "Кавальерс" Леброн Джеймс, набравший 34 очка при 13 результативных передачах. Кевин Лав оформил дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов. У "Чикаго" 25 очками отметился Джастин Холидэй.

"Орландо" одержал третью победу в последних четырех встречах. "Мэджик" у себя дома обыграли "Бруклин" со счетом 125:121. Лучшим в этой встрече был форвард хозяев Аарон Гордон, в активе которого 41 очко и 12 подборов. Эван Фурнье набрал 28 очков, а Ди Джей Огастин — 19. В составе гостей выделялся Д'Анджело Расселл, набравший 27 очков. Российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов за проведенные на паркете 16 минут записал на свой счет 9 очков, 5 подборов и 1 блок-шот.

Результаты других матчей дня: "Миннесота" — "Индиана" — 107:130, "Портленд" — "Нью-Орлеан" — 103:93, "Лос-Анджелес Клипперс" — "Юта" — 102:84.