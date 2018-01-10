Названы самые дорогие футболисты мира: Роналду резко подешевел

Второй год подряд этот рейтинг возглавляет бразильский нападающий Неймар, который прошлым летом перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро. Трансферная стоимость 25-летнего игрока сейчас оценивается в 213 млн евро.
На второй строчке расположился аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси (202,2 млн), на третьей — нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Гарри Кейн (194,7 млн).
Помимо Неймара, Месси и Кейна, в первую десятку рейтинга вошли Килиан Мбаппе (192,5 млн), Пауло Дибала (174,6 млн), Деле Алли (171,3 млн), Кевин де Брейне (167,8 млн), Ромелу Лукаку (164,8 млн), Антуан Гризманн (150,2 млн) и Поль Погба (147,5 млн).
Звезда мадридского "Реала", действующий обладатель "Золотого мяча" и чемпион Европы в составе сборной Португалии Криштиану Роналду занимает в рейтинге лишь 49-е место. Виной тому невысокая результативность португальца в текущем сезоне и солидный для форварда возраст — в феврале Роналду исполнится 33 года. Его стоимость прямо сейчас оценивается в 80,4 млн евро.
При расчете трансферной стоимости футболистов во внимание принимались такие факторы, как возраст, амплуа, статистические показатели, продолжительность действующих контрактов с клубами, а также роль игроков в клубах и национальных сборных.
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