Любопытно, что источником инфекции оказалась вода, используемая для мытья рук и прочих гигиенических процедур, применение которых, по требованию организаторов, было многократно усилено в связи со вспышкой норовируса.

Согласно результатам эпидемиологического исследования, проведенного комиссией Минздрава, генотип вируса, найденный в баках с водой, полностью соответствовал генотипу зараженных пациентов. Специалисты предположили, что водяные емкости были недостаточно изолированы от септических емкостей, что и стало причиной вспышки норовируса на Играх-2018 в Пхенчхане.

После подтверждения причин происхождения вируса все резервуары для воды были очищены и стерилизованы. Другим источником норовируса, вероятно, была вода в ресторанах.

По данным оргкомитета Олимпиады, норовирусную инфекцию подхватили около 300 человек, включая нескольких спортсменов. Среди пострадавших два швейцарских фристайлиста — чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош и Элиас Амбюль.

Кроме того, вспышка норовирусной инфекции привела к отстранению от работы около 1200 агентов службы безопасности, отвечавших за порядок на олимпийских объектах в Пхенчхане.

Вспышки норовируса ежегодно регистрируются в Южной Корее с ноября по апрель. Кишечная инфекция вызывает рвоту, сильные боли в животе и диарею спустя один-два дня после контакта.