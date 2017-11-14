"Давайте взглянем на прекрасную Putin team, учрежденную Овечкиным, — предложил Навальный. — Я ни в кое случае не пытаюсь сказать, что деньги членов Putin team нечестные и коррупционные. И не собираюсь им указывать, как они должны тратить эти деньги. Известные спортсмены получили большие гонорары и имеют полное право распоряжаться ими как угодно — покупать особняки в Майами и квартиры в Нью-Йорке. Вопрос в другом: Putin team стала символом колониальной власти России".
Навальный утверждает, что "богатые успешные ребята живут за границей. Там же их семьи, перспективы, надежды, дети и налоги".
"Но нам они навязывают ту самую власть, которая крадет здесь все вокруг и ухудшает жизнь настолько, что ни Овечкин, ни Ковальчук жить здесь не хотят. И деньги эти замечательные люди инвестируют не в Волгоград и не в Екатеринбург. А в Майами", — заверил он.
По мнению блоггера, представители Putin Team — это те люди, для которых Путин — любовь №2. А любовь №1 — комфортная жизнь в элитной недвижимости в США и Западной Европе. Начал Навальный с Овечкина, который "дольше Путина любит только Америку — страну, в которой он живет последние 12 лет".
Topnews.ru отмечает, что именно в Америке, а если более конкретно, то пригороде Вашингтона Арлингтоне, Овечкин купил дом за $1,6 млн долларов, потом еще и особняк за $4 млн, а совсем недавно — двухсотметровую квартиру за $2 млн в Майами.
Мать хоккеиста Александра Овечкина Татьяна уже прокомментировала Ruposters "расследование" Навального. Она выразила свое негодование по поводу его публикации.
"Достали моего сына уже все. Слов нет. Навальному-то что еще делать? Кто он такой? Сидел бы и молчал. Патриот еще нашелся! Вообще я этого человека не уважаю. Кто он такой, чтобы слушать его еще? Пошел он к черту!" — заявила Татьяна Овечкина.
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