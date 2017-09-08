24-летняя Стивенс — 83-я ракетка мира, хотя 4 года назад стояла 11-й. В 2103 году она играла в полуфинале на AsuOpen (уступила белоруске Виктории Азаренко), а теперь прошла еще дальше. В Нью-Йорке в четвертьфинале она выбила латвийку Анастасию Севастову (7:6 на тай-брейке третьего сета), в полуфинале — экс-первую ракетку мира 37-летнюю Винус Уильямс.
Первый сет остался за Стивенс (6:1), второй — за Уильямс-старшей (6:0), а в концовке третьего Слоун вырвала победу над двукратной чемпионкой US Open (2000-2001) со счетом 7:5 и впервые в карьере прошла в финал. Винус в этом сезоне на "мэйджорах" дважды уступала в титульных матчах (на AusOpen и "Уимблдоне"), один раз — в полуфинале и один раз в четвертом круге.
Если этот матч продолжался свыше двух часов, то второй полуфинал — немногим больше часа. Киз (15-й посев) отдала всего лишь три гейма Вандевей (20-я).
22-летняя Киз почти всех соперниц на этом турнире обыграла в двух сетах (только украинку Элину Свитолину в четвертом круге — в трех) и впервые дошла до финала. Ранее ее лучшими показателем на "мэйджорах" был полуфинал на AusOpen-2015, а на US Open она не проходила дальше 4-го круга.
Американский финал Стивенс — Киз состоится 9 сентября.
Женщины. 1/2 финала
Слоун Стивенс (США) — Винус Уильямс (США) — 6:1 0:6 7:5
Мэдисон Киз (США) — Коко Вандевей (США) — 6:1 6:2
На US Open определились финалистки: титул разыграют Стивенс и Киз
На Открытом чемпионате США по теннису в женском...
Испания штампует победы, По Газоль — новый рекорсмен чемпионатов Европы
Центровой сборной Испании По Газоль обошел француза...
На Евробаскете определились все пары первого раунда плей-офф
На чемпионате Европы по баскетболу завершился...
Матч отбора ЧМ-2018 будет переигран спустя год из-за предвзятого судейства
ФИФА приняла решение о переигровке матча между...
US Open: Надаль разгромил Рублева, а Плишкова больше не первая ракетка мира
В Нью-Йорке на Открытом чемпионате США в...
TOP новостей
Глава Банка Литвы предлагает задуматься о худших временах (15)
Председатель правления Банка Литвы (БЛ) уверяет, что...
Для многих мелких предпринимателей налоги вырастут вдвое (34)
Более ста тысяч жителей Литвы в прошлом году работали...
Опрос: растет популярность премьера и спикера Сейма Литвы (20)
В литовском обществе по-прежнему лучше всего оценивают...