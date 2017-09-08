На US Open определились финалистки: титул разыграют Стивенс и Киз

24-летняя Стивенс — 83-я ракетка мира, хотя 4 года назад стояла 11-й. В 2103 году она играла в полуфинале на AsuOpen (уступила белоруске Виктории Азаренко), а теперь прошла еще дальше. В Нью-Йорке в четвертьфинале она выбила латвийку Анастасию Севастову (7:6 на тай-брейке третьего сета), в полуфинале — экс-первую ракетку мира 37-летнюю Винус Уильямс.

Первый сет остался за Стивенс (6:1), второй — за Уильямс-старшей (6:0), а в концовке третьего Слоун вырвала победу над двукратной чемпионкой US Open (2000-2001) со счетом 7:5 и впервые в карьере прошла в финал. Винус в этом сезоне на "мэйджорах" дважды уступала в титульных матчах (на AusOpen и "Уимблдоне"), один раз — в полуфинале и один раз в четвертом круге.

Если этот матч продолжался свыше двух часов, то второй полуфинал — немногим больше часа. Киз (15-й посев) отдала всего лишь три гейма Вандевей (20-я).

22-летняя Киз почти всех соперниц на этом турнире обыграла в двух сетах (только украинку Элину Свитолину в четвертом круге — в трех) и впервые дошла до финала. Ранее ее лучшими показателем на "мэйджорах" был полуфинал на AusOpen-2015, а на US Open она не проходила дальше 4-го круга.

Американский финал Стивенс — Киз состоится 9 сентября.

Женщины. 1/2 финала

Слоун Стивенс (США) — Винус Уильямс (США) — 6:1 0:6 7:5

Мэдисон Киз (США) — Коко Вандевей (США) — 6:1 6:2