Об этом заявили во впервые созданном на Играх центре поддержки пострадавших от домогательств. В него обратились десять человек. Однако в полицию заявлений подано не было, пишет "Спорт-Экспресс".
Четыре из десяти случаев произошли в Канныне, где располагалась олимпийская деревня и ледовая арена. Всего же в регионе во время Олимпиады был зафиксирован 21 случай сексуального насилия или преследования.
Зимние Олимпийские игры проходили в Южной Корее с 9 по 25 февраля. Во время ее проведения спортсменам выдали в общей сложности рекордные 110 тысяч упаковок со средствами для контрацепции (на 10 тысяч больше, чем во время зимних Игр в Ванкувере-2010 и в Сочи-2014).
Корзины с презервативами стояли в мужских и женских туалетах в олимпийских деревнях, в главном зале для прессы и в медицинских центрах.
При условии, что участниками Игр стали примерно 2925 спортсменов, то каждому из них полагалось в среднем 37 презервативов. Известно, что Большинство презервативов участники Олимпиады забирают с собой в качестве сувениров.
В 2016 году для спортсменов летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро было выделено 450 тысяч презервативов, участие в Играх принимали 12,5 тысячи атлетов. Тогда на каждого из них приходилось в среднем 36 контрацептивов.
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