Соответствующее предупреждение было размещено на официальном сайте оргкомитета Игр-2018. Там отмечается, что запрет распространяется не только на соревнования, но и на тренировки спортсменов.
Национальный флаг России также будет под запретом, поскольку решением исполкома МОК от 5 декабря делегация РФ отстранена от участия в зимней Олимпиаде 2018 года. Чистым российским атлетам, отбор которых проводят две специальные комиссии, предложено выступить в Пхенчхане в нейтральном статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом.
Накануне стало известно, что МОК отказал в допуске к соревнованиям трем десяткам "чистых" российских спортсменов. Окончательно состав делегации будет определен к 28 января. Сами Игры стартуют 9 февраля.
20 декабря МОК обнародовал список жестких требований к экипировке "олимпийских атлетов из России" из 13 пунктов. Их форма не может содержать символику России и даже намеки на нее, а цветовая гамма отдельных элементов формы не должна складываться в российский флаг. Кроме того, в экипировке могут использоваться только одноцветные или двухцветные элементы, а их цветовая гамма должна быть темнее, чем у флага РФ.
В конце декабря было объявлено, что символику страны можно будет использовать в Доме болельщиков российских спортсменов, который откроется в Пхенчхане на время соревнований. При этом директор дома Олег Румянцев заверял, что запрет на национальную символику не касается болельщиков.
"МОК сообщил, что те ограничения, которые принял исполком 5 декабря, распространяются только на официальную делегацию спортсменов. На журналистов и на болельщиков они не распространяются", — заверил тогда Румянцев.
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, по оптимистичным оценкам, посетят несколько тысяч болельщиков из России.
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