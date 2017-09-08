На Евробаскете определились все пары первого раунда плей-офф

По итогам группового этапа 16 команд продолжат борьбу в плей-офф. Для сбоных Польши, Исландии, Грузии, Израиля, Чехии, Румынии, Бельгии и Великобритании турнир завершился.

Начиная с 1/8 финала все матчи Евробаскета будут проходиться в Стамбуле. Хельсинки, Клуж-Напока и Тель-Авив попрощались с турниром.

Пары 1/8 финала Евробаскета-2017 (все матчи — в Стамбуле)

9 сентября, суббота

Словения — Украина (12:30)

Германия — Франция (15:15)

Финляндия — Италия (18:45)

Литва — Греция (21:30)

10 сентября, воскресенье

Латвия — Черногория (12:30)

Сербия — Венгрия (15:15)

Испания — Турция (18:45)

Хорватия — Россия (21:30)

1/4 финала

12 сентября, вторник

Германия — Франция / Испания — Турция

Словения — Украина / Латвия — Черногория

13 сентября, среда

Литва — Греция / Хорватия — Россия

Финляндия — Италия / Сербия — Венгрия

Финал состоится 17 сентября.