На Евробаскете определились все пары первого раунда плей-офф

По итогам группового этапа 16 команд продолжат борьбу в плей-офф. Для сбоных Польши, Исландии, Грузии, Израиля, Чехии, Румынии, Бельгии и Великобритании турнир завершился.
Начиная с 1/8 финала все матчи Евробаскета будут проходиться в Стамбуле. Хельсинки, Клуж-Напока и Тель-Авив попрощались с турниром.
Пары 1/8 финала Евробаскета-2017 (все матчи — в Стамбуле)
9 сентября, суббота
Словения — Украина (12:30)
Германия — Франция (15:15)
Финляндия — Италия (18:45)
Литва — Греция (21:30)
10 сентября, воскресенье
Латвия — Черногория (12:30)
Сербия — Венгрия (15:15)
Испания — Турция (18:45)
Хорватия — Россия (21:30)
1/4 финала
12 сентября, вторник
Германия — Франция / Испания — Турция
Словения — Украина / Латвия — Черногория
13 сентября, среда
Литва — Греция / Хорватия — Россия
Финляндия — Италия / Сербия — Венгрия
Финал состоится 17 сентября.
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