"Любые проявления эмоций и выражения чувств, не нарушающие общественный порядок и соответствующие общекультурным принципам поведения, являются естественной и неотъемлемой частью футбола, — заявили в пресс-службе оргкомитета. — Чемпионат мира по футболу не исключение и призван стать максимально комфортным и гостеприимным для всех гостей и участников турнира".

"Целоваться по-разному можно. И обниматься. Но в общепринятых нормах - пожалуйста, сколько угодно", — уточнил собеседник портала.

Всеобщее равенство вне зависимости от сексуальной ориентации — официально заявленный Международной федерацией футбола (ФИФА) принцип чемпионата мира в России. Это прописано под термином "инклюзивность" в официальных документах, опубликованных на сайте турнира.

Однако для России это весьма неоднозначный момент хотя бы из-за закона о запрете гей-пропаганды, который был введен в 2013 году перед Олимпиадой в Сочи. Президент РФ Владимир Путин тогда официально заявил: в России нет запрета на ЛГБТ, запрет распространяется на пропаганду гомосексуализма и педофилии.

Посол ЧМ-2018 и инспектор РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией Алексей Смертин недавно заявил, что никакого запрета на ношение радужной символики в России не будет.

"Очевидно, что можно будет приезжать сюда, что выражение чувств не будет караться или штрафоваться, потому что футбол — это объединяющая игра. Что касается пропаганды, то закон касается, как вам всем известно, только пропаганды среди несовершеннолетних", — отметил он.